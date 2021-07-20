Маркетолог, кадровик, автомеханик. В Петербурге бесплатно обучают популярным профессиям

Фото: ЦОПП Поделиться Поделиться







«Содействие занятости» предлагает им богатый выбор: можно получить более 100 профессий в таких направлениях, как IT, стройка, транспорт, производство, ЖКХ, маркетинг, дизайн и многие другие. Участники проекта смогут учиться по этим программам очно — в городских колледжах и вузах. Для некоторых курсов предусмотрено дистанционное или смешанное обучение.

К обучению уже приступили группы «Ремесленная керамика», «Интернет-маркетинг», «Фотография», «Дизайн модной одежды и аксессуаров». По мере набора участников запускаются группы по другим направлениям.



После окончания курса выпускники получат соответствующие документы — и, самое главное, возможность трудоустройства.

Будет интересен проект и работодателям. «Содействие занятости» — отличная возможность для компаний, которые сейчас испытывают кадровый голод, взять на работу свежеобученных специалистов. Причем сделать это можно бесплатно — обучение финансируется из федерального бюджета», — сообщила директор ЦОПП Ольга Коротеева.

Уже сейчас в проекте активно предлагают вакансии работодатели из разных отраслей экономики. Например, автодилеры «Аларм Моторс» и «Евроавто» ждут автослесарей, «Водоканал» — сварщиков, «Пассажиравтотранс» — экспедиторов. Между соискателями, компаниями и образовательными учреждениями будут заключать трехсторонние соглашения.

Но проект предполагает не только трудоустройство наемных работников, но и помощь в регистрации индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Последний статус оказался особенно популярным в Петербурге: с момента его внедрения в городе уже зарегистрировались около 100 тысяч человек.



Заявки на участие в «Содействии занятости» уже принимаются на сайте центра copp78.ru. К концу года планируется обучить и трудоустроить около 1600 человек, но квоту могут и увеличить.

Проект организован при поддержке Министерства труда, Федеральной службы по труду и занятости и агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллз Россия». В качестве регионального оператора выступает ЦОПП Санкт-Петербурга.

Прошлой осенью в ЦОППе уже работал проект переобучения для граждан, которые лишились работы из-за пандемии: тогда обучение прошли более 3000 человек.

Центры опережающей профессиональной подготовки (по одному в субъекте Российской Федерации) открываются с 2019 года по поручению Президента Российской Федерации в рамках нацпроекта Образование. ЦОПП — агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям — в том числе на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.



*Подробнее об условиях федерального проекта «Содействие занятости» читайте на сайте. Новости компаний

