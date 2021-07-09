Чума на обе ваши фермы. Конституционный суд велел уточнить нормы, позволившие из-за вируса изъять без компенсации 16 тысяч свиней

Как следует из постановления, опубликованного на сайте КС 9 июля, на неопределённость в законе пожаловались представители свиноводческого хозяйства «Комплекс» из Тюменской области. Взаимосвязь пункта 2 статьи 1083 и пункта 1 статьи 242 ГК оставила их ни с чем, когда в регионе скот подхватил чуму.

Конституционный суд обязал конкретизировать нормы, в соответствии с которыми фермерским хозяйствам компенсируют стоимость животных и продуктов, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней скота.

Тюменская область оказалась в числе субъектов, где в 2017 году произошли вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В октябре того же года случаи болезни и падежа скота зафиксировали на территории комплекса.



По решению местного Россельхознадзора «Комплекс» лишился 16 365 голов свиней весом порядка 890 тонн и всей заготовленной продукции — это ещё более трёх тонн.



В компенсации убытков за отчуждённую собственность Россельхознадзор отказал, сославшись на действующее в регионе постановление. В нём прописано, что финансовые потери предприятиям, которые не соблюдали ветеринарные правила и тем самым посодействовали распространению заболевания, не возмещают.



«Комплекс» дошёл до Верховного суда, и региональное постановление не устояло. Но денег за убитых свиней фермеры так и не увидели. При повторном обращении Россельхоз вооружился пунктом 2 статьи 1083 Гражданского кодекса.



В соответствии с ним размер обязательной компенсации при реквизиции имущества в случае эпидемий и эпизоотий может быть уменьшен, если возникновению вреда поспособствовала грубая неосторожность со стороны собственника.

