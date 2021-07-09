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Чума на обе ваши фермы. Конституционный суд велел уточнить нормы, позволившие из-за вируса изъять без компенсации 16 тысяч свиней

КС потребовал уточнить нормы Гражданского кодекса, позволившие изъять тысячи свиней без компенсации

Конституционный суд обязал конкретизировать нормы, в соответствии с которыми фермерским хозяйствам компенсируют стоимость животных и продуктов, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней скота.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте КС 9 июля, на неопределённость в законе пожаловались представители свиноводческого хозяйства «Комплекс» из Тюменской области. Взаимосвязь пункта 2 статьи 1083 и пункта 1 статьи 242 ГК оставила их ни с чем, когда в регионе скот подхватил чуму.

Тюменская область оказалась в числе субъектов, где в 2017 году произошли вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В октябре того же года случаи болезни и падежа скота зафиксировали на территории комплекса.

По решению местного Россельхознадзора «Комплекс» лишился 16 365 голов свиней весом порядка 890 тонн и всей заготовленной продукции — это ещё более трёх тонн.

В компенсации убытков за отчуждённую собственность Россельхознадзор отказал, сославшись на действующее в регионе постановление. В нём прописано, что финансовые потери предприятиям, которые не соблюдали ветеринарные правила и тем самым посодействовали распространению заболевания, не возмещают.

«Комплекс» дошёл до Верховного суда, и региональное постановление не устояло. Но денег за убитых свиней фермеры так и не увидели. При повторном обращении Россельхоз вооружился пунктом 2 статьи 1083 Гражданского кодекса.

В соответствии с ним размер обязательной компенсации при реквизиции имущества в случае эпидемий и эпизоотий может быть уменьшен, если возникновению вреда поспособствовала грубая неосторожность со стороны собственника.

Юристы «Комплекса» настаивают, что халатное отношение к ветправилам нельзя считать грубым нарушением, поскольку проникновение вируса в хозяйство от этого не зависит. Как подчёркивают в обращении, если заболевание, распространение которого невозможно контролировать, установлено, то в радиусе 100 км от очага уничтожают всех животных: и заболевших, и здоровых. Авторы напоминают, что в 2017 году вирус сначала проник в область, за которую отвечает государство, а потом уже в сам комплекс.

Оспорить второй отказ не удалось, хотя суды нередко встают на сторону собственников в вопросе компенсации.

В Конституционном суде также оценили разночтения в законе, пользуясь которым суды принимают диаметрально разные решения. Сам отказ в компенсации с привязкой к вине собственника не считают неконституционным, но решениям нужен один вектор, поскольку неоднозначность регулирования — благодатная почва для административного произвола и избирательного правосудия.

Не выбирая ни один из вариантов решений в качестве конституционно верного, КС требует от законодателя уточнить нормы. До этого реквизировать животных по-прежнему можно, но только с компенсацией. Вопрос о «грубых нарушителях» должен быть заморожен до тех пор, пока в законе не будет конкретики. Дело «Комплекса» подлежит пересмотру.

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Комментарии (1)

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