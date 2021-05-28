Производители предостерегли о риске дефицита яиц. Минсельхоз утверждает, что всё в порядке

Производители куриных яиц на российском рынке сообщили о риске возникновения дефицита продукции из-за «критического снижения» закупочных цен на неё. Такую ситуацию они объяснили сезонным сокращением спроса на яйца, который обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись ещё и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.



Как пишут 28 мая «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Росптицесоюза Галину Бобылеву, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20–25 % из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки. Долго работать в убыток производители яиц не смогут, считает эксперт. По её мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции. Чтобы избежать этого, производители попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию.

