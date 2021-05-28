Производители предостерегли о риске дефицита яиц. Минсельхоз утверждает, что всё в порядке

Производители куриных яиц на российском рынке сообщили о риске возникновения дефицита продукции из-за «критического снижения» закупочных цен на неё. Такую ситуацию они объяснили сезонным сокращением спроса на яйца, который обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись ещё и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.
Как пишут 28 мая «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Росптицесоюза Галину Бобылеву, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на
При этом Минсельхоз уже заявил на этот счёт, что не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ. Как сообщает «Интерфакс», текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство оценивает как «стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства». «Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на
Ранее «Фонтанка» писала, что в правительстве РФ назвали продукты, цены на которые требуют «особого внимания». Среди них в том числе были названы и куриные яйца.