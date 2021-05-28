FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Производители предостерегли о риске дефицита яиц. Минсельхоз утверждает, что всё в порядке

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц, несмотря на предостережения производителей

Производители куриных яиц на российском рынке сообщили о риске возникновения дефицита продукции из-за «критического снижения» закупочных цен на неё. Такую ситуацию они объяснили сезонным сокращением спроса на яйца, который обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись ещё и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Как пишут 28 мая «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Росптицесоюза Галину Бобылеву, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20–25 % из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки. Долго работать в убыток производители яиц не смогут, считает эксперт. По её мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции. Чтобы избежать этого, производители попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию.

При этом Минсельхоз уже заявил на этот счёт, что не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ. Как сообщает «Интерфакс», текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство оценивает как «стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства». «Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5 %, второй категории — на 10,9 %», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее «Фонтанка» писала, что в правительстве РФ назвали продукты, цены на которые требуют «особого внимания». Среди них в том числе были названы и куриные яйца.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RemyMartin
Останется нуга без питательного продукта.
hal9000
по такой же схеме террора нефтяники работают...их тоже постоянно поддерживают чтоб они цены не поднимали ..одна и та же песня под названием олигополия..
hal9000
"Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли"..они как раз этими мерами и плодят недобросовестных производителей..конечно если государство вливает бабки якобы на поддержку отрасли а нафига отказываться..придумаем еще ченибудь..чтоб опять поддержали иначе поднимем цены..это уже терроризм со стороны производителя..аналитикой на производстве обычно занимаются начитанные но далекие от реального положения дел на производстве..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний