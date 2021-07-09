Вслед за животноводами о росте цен в России рассказали производители рыбной гастрономии

Из-за повышения стоимости сырья в России на
Объяснение росту цен 9 июля нашел «Коммерсантъ», опросив производителей. Выросла стоимость самого промысла и обслуживания судов, указал заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он же отметил, что существенно выросли цены на скумбрию из-за неудачного «урожая» минувшей осенью. Также подорожали сельдь и иваси.
Другая причина, рассказывает управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, в окончании сроков годности сырья и исчерпании запасов перед началом новой путины в июне.
Средняя оптовая цена скумбрии в центре России сейчас составляет 193 руб. за кг, а сельди — 110 руб. за кг, что на 37,85 и
По прогнозам производителей пресервов, стоимость их продукции может вырасти до
Ранее о росте цен на молоко более чем на