FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +31
75.20р88.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

Вслед за животноводами о росте цен в России рассказали производители рыбной гастрономии

Из-за повышения стоимости сырья в России на 5–15 % подорожают пресервы и рыбная гастрономия. Ингредиенты, упаковка и фрахт тоже растут в цене.

Объяснение росту цен 9 июля нашел «Коммерсантъ», опросив производителей. Выросла стоимость самого промысла и обслуживания судов, указал заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он же отметил, что существенно выросли цены на скумбрию из-за неудачного «урожая» минувшей осенью. Также подорожали сельдь и иваси.

Другая причина, рассказывает управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, в окончании сроков годности сырья и исчерпании запасов перед началом новой путины в июне.

Средняя оптовая цена скумбрии в центре России сейчас составляет 193 руб. за кг, а сельди — 110 руб. за кг, что на 37,85 и 61,76 % соответственно превышает показатели прошлого года. Нерка на Камчатке стоит 1200–1500 руб. за кг, подорожав почти на треть.

По прогнозам производителей пресервов, стоимость их продукции может вырасти до 15 %.

Ранее о росте цен на молоко более чем на 18 % рассказали животноводы. Это связано с аномальной жарой, которая привела к снижению объема заготовки кормов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Zdobsi
Рыбной гастрономии у нас нет. Пресервов давно не видно. Сельдь с/с товарная только 350+ грамм считается и стоит она 300 руб/кг аж уже давно. А то что вы в магазинах видите-неликвид, непригодный для переработки. Или вообще потрошеная, чтоб граждан гельминтами не смущать.
А так рыбу после переработки страшновато покупать, а ту же самую гастрономию-небезопасно зачастую.
serglaz
а вот подорожания селедки я Байдену никогда не прощу..
261519131
Зато у китайцев нет проблем, рынок заполнится их продукцией.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний