Днём 20 июня кусок штукатурки отвалился от Доходного дома костёла Святой Екатерины на Невском проспекте. Момент попал на видео.
На кадрах видно, как у окна на третьем этаже отваливается лепной карниз и летит в людей. И снова каким-то чудом обломок фасада никого не покалечил — пешеходы успели разбежаться.
Петербург осыпается не первый год, однако в последнее время это стало особенно заметно. Обрушение было на Рылеева, 8. Куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.