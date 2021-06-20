goodbody 20 Июн 2021 в 21:07 20 Июн 2021 в 21:07

При советах был ,,Ремфасадстрой'', как то работал с директором этой организации Шифрином Л. Фасады выглядели блекло тогда и он жаловался что нет хороших импортных красок, но чтобы так отваливалась штукатурка - не было такого. На некоторые фасады смотреть страшно в центре. На днях у м.Петроградская посмотрел вверх здания у театра им. МИРОНОВА , там просто ужас, половина штукатурки под карнизом отвалилась, а остальное отвалится в любой момент. Шифрина бы посадили наверное тогда за такое, а сейчас на халтурном ремонте зарабатывают сотни миллионов, конкуренции нет, все друг с другом делятся наверное, на прохожих им плевать. А ведь многие западные туристы говорят, что наш город самый красивый на планете !