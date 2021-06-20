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Не солнечный удар. На Невском проспекте отвалился карниз и рухнул в толпу

В центре Петербурга кусок штукатурки от исторического здания упал на людей

Фасады исторических зданий в Петербурге продолжают намекать жителям и гостям города, что расслабляться не стоит даже в ясную безветренную погоду.

Днём 20 июня кусок штукатурки отвалился от Доходного дома костёла Святой Екатерины на Невском проспекте. Момент попал на видео.

На кадрах видно, как у окна на третьем этаже отваливается лепной карниз и летит в людей. И снова каким-то чудом обломок фасада никого не покалечил — пешеходы успели разбежаться.

Петербург осыпается не первый год, однако в последнее время это стало особенно заметно. Обрушение было на Рылеева, 8. Куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.

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Комментарии (17)

goodbody
При советах был ,,Ремфасадстрой'', как то работал с директором этой организации Шифрином Л. Фасады выглядели блекло тогда и он жаловался что нет хороших импортных красок, но чтобы так отваливалась штукатурка - не было такого. На некоторые фасады смотреть страшно в центре. На днях у м.Петроградская посмотрел вверх здания у театра им. МИРОНОВА , там просто ужас, половина штукатурки под карнизом отвалилась, а остальное отвалится в любой момент. Шифрина бы посадили наверное тогда за такое, а сейчас на халтурном ремонте зарабатывают сотни миллионов, конкуренции нет, все друг с другом делятся наверное, на прохожих им плевать. А ведь многие западные туристы говорят, что наш город самый красивый на планете !
XVozut
#ЗатоНеМурино
Maik5
Повезло, что сначала упал на выступ козырька (видно железный), загрохотало и люди шарахнулись.
Потому никого не зацепило.
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