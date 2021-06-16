FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Путин: Наибольшее количество кибератак в мире идёт из США

Подавляющее количество кибератак в мире происходят с территории США и Канады. Об этом после переговоров в Женеве сообщил президент Владимир Путин 16 июня.

«Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике... Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что США и Россия договорились начать консультации по поводу кибератак.

«Что касается кибератак, мы договорились, что начнем на этот счет консультации. На мой взгляд — это важно», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста NBC.

Подробнее о встрече двух президентов читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

doorbal_
Россия во многих списках занимает место рядом с южноамериканскими странами, но чаще с африканскими.
baddancer
Спорят как-то Путин с Байденом. Путин говорит:
— Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ.
Байден:
— В этой лиге мы чемпионы!
ЯКраснорецц
Если человек открывает рот - он врёт. Было ли по другому?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний