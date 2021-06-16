Путин: Наибольшее количество кибератак в мире идёт из США

Подавляющее количество кибератак в мире происходят с территории США и Канады. Об этом после переговоров в Женеве сообщил президент Владимир Путин 16 июня.



«Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике... Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится», — подчеркнул президент.

