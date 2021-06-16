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Первым руку протянул президент США. Начались переговоры Путина и Байдена в Женеве

Путин и Байден встретились в Женеве

Президенты России и США встретились на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена стартовали чуть раньше заявленного времени.

Первым на виллу Ла Гранж приехал Путин. Байден присоединился к нему примерно через 12 минут, пишут РИА Новости. После фотографирования с президентом Швейцарии Ги Пармеленом они пожали друг другу руки и удалились на переговоры. Первым руку протянул президент США.

Переговоры будут состоять из узкой и двух расширенных частей с перерывом на чай-кофе. Стороны намерены обсудить «практически все темы», которые волнуют РФ и США, в частности кибербезопасность, Арктику и климатические вопросы.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию встречи лидеров двух государств.

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Комментарии (12)

baddancer
Путин приехал на переговоры на кортеже бронированных Аурусов, доставленных в Швейцарию спецбортами из России, на наши между прочим, налоги. Джо Байден прибыл на встречу с Путиным на велосипеде, по пути выпив кофе в дорожной кафешке, где успел поболтать с местными жителями.
Агроном аэродрома
А мог бы и по плечу похлопать... Как РональдВилсоныч МихалБорисыча. :)
chip1
Байден вроде как первый и наехал на Путина, назвал его убийцей, вот руку и протянул, что бы напряжение снять, личное мнение не должно мешать государственным интересам, он глава своей
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