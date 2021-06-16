Президенты России и США встретились на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена стартовали чуть раньше заявленного времени.



Первым на виллу Ла Гранж приехал Путин. Байден присоединился к нему примерно через 12 минут, пишут РИА Новости. После фотографирования с президентом Швейцарии Ги Пармеленом они пожали друг другу руки и удалились на переговоры. Первым руку протянул президент США.