Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину после своего резкого интервью, в котором фамилия российского лидера соседствовала со словом «убийца». Содержание телефонного разговора раскрыл Владимир Путин после переговоров в Женеве 16 июня.



«По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления, после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, эти объяснения меня устроили. Он предложил встретиться. Я лишний раз убедился, что президент Байден человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили почти два часа. Его предшественник от такого же вопроса уклонился, действующий президент решил ответить таким образом. В принципе, все, что происходит в наших странах, за это несет ответственность политическое руководство», — отметил Путин.