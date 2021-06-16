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«Мы объяснились». Путин рассказал о телефонном звонке Байдена после слов об «убийце»

Путин рассказал, как Байден объяснил свои слова об «убийце»

Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину после своего резкого интервью, в котором фамилия российского лидера соседствовала со словом «убийца». Содержание телефонного разговора раскрыл Владимир Путин после переговоров в Женеве 16 июня.

«По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления, после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, эти объяснения меня устроили. Он предложил встретиться. Я лишний раз убедился, что президент Байден человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили почти два часа. Его предшественник от такого же вопроса уклонился, действующий президент решил ответить таким образом. В принципе, все, что происходит в наших странах, за это несет ответственность политическое руководство», — отметил Путин.

46-й президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC и позволил себе несколько нелестных комментариев в адрес российского президента. «Байден сказал <...>, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в выборы в США», — сообщал телеканал ABC.

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Комментарии (3)

ШIШ
Да , хватит уже ! Всё уже утрясли. Войны не будет. Радость голубей мира с волчьим крюком и получателей грантов преждевременная. Фраза была скинута для внутреннего употребления в США. В пику Трампу , его дипломатичности и ставке на личные отношения между лидерами государств . Общественное порицание first. Как только Байден выполнил ритуал оскорбления конкурирующей державы , он вспомнил про дипломатию.
baddancer
CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что защитная прошивка Джозефа Байдена в основном справилась с прямой кибер-атакой Владимира Путина, частично поврежденные модули оперативно заменяются и перепрошиваются. Заливка ответов для пресс-конференции идет штатным порядком.
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