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Путин и Байден договорились о возвращении послов

Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня.

«Мы договорились, что этот вопрос решен», — сказал Путин, уточнив, что дипломаты вернутся к своей работе в ближайшее время.

Напомним, посол РФ в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Посол США в РФ покинул Россию 22 апреля.

Встреча двух президентов прошла в Женеве на вилле Ла Гранж. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме прямой трансляции.

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Комментарии (4)

Danik
А консула в Питер слабо вернуть!?
266081655
Может ещё и выдачу виз возобновят? Вот ведь счастье, вот подарок!
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