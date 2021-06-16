Путин и Байден договорились о возвращении послов

Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня.



«Мы договорились, что этот вопрос решен», — сказал Путин, уточнив, что дипломаты вернутся к своей работе в ближайшее время.



Напомним, посол РФ в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Посол США в РФ покинул Россию 22 апреля.

