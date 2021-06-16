Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе завершилась в Женеве. Переговоры длились около четырех часов без перерыва.

Джо Байден покинул виллу Ла Гранж, его доставляют к месту проведения пресс-конференции. Также и российский лидер должен в скором времени выступить перед прессой.



Встреча в широком составе проходила в Желтом зале виллы Ла Гранж. Российскую делегацию представляли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Для обсуждения региональных вопросов по Украине и Сирии пригласили замглавы администрации президента Дмитрия Козака и специального представителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

