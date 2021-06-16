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Путин и Байден завершили «вполне успешные переговоры». Президенты готовятся к соло-пресс-конференциям

Переговоры Путина и Байдена завершились в Женеве

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе завершилась в Женеве. Переговоры длились около четырех часов без перерыва.

Джо Байден покинул виллу Ла Гранж, его доставляют к месту проведения пресс-конференции. Также и российский лидер должен в скором времени выступить перед прессой.

Встреча в широком составе проходила в Желтом зале виллы Ла Гранж. Российскую делегацию представляли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Для обсуждения региональных вопросов по Украине и Сирии пригласили замглавы администрации президента Дмитрия Козака и специального представителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

В состав американской делегации вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

Источник РИА Новости сообщил, что переговоры прошли «вполне успешно».

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Комментарии (6)

baddancer
Что по итогу саммита:
- Послы РФ и США возвращаются к работе.
- Байден согласился с тем, что решение конфликта на Украине лежит через минские соглашения.
- Путин и Байден договорились о консультациях в вопросе кибербезопасности.
- О вступлении Украины в НАТО "нечего обсуждать".
263836471
Ждём-с... подробностей!!!
Савва Морозов
американские лузеры. весь мир же не дураки, все видят, что соло-пресс - это трусость американцев.
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