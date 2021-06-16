Вопрос возможного вступления Украины в НАТО затрагивался на встрече с Джо Байденом «мазком». Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Женеве 16 июня.
«Здесь нечего обсуждать», — отметил он. По словам Путина, минские соглашения украинской стороной не выполняются.
Путин - об обсуждении с Байденом вступления Украины в НАТО: Эта тема затрагивалась мазком. Тут нечего и обсуждать! pic.twitter.com/4VMSUNxXa4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 16, 2021
«Обязательство по Украине у нас только одно — способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — отметил президент.
Переговоры Байдена и Путина были «вполне успешными», сообщил ранее источник РИА Новости. Встреча продлилась около четырех часов, «Фонтанка» следила за ней в прямой трансляции.