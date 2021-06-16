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«Здесь нечего обсуждать». На встрече Путина и Байдена вступление Украины в НАТО затронули «мазком»

Путин заявил, что «мазком» затронул на встрече с Байденом вступление Украины в НАТО

Вопрос возможного вступления Украины в НАТО затрагивался на встрече с Джо Байденом «мазком». Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Женеве 16 июня.

«Здесь нечего обсуждать», — отметил он. По словам Путина, минские соглашения украинской стороной не выполняются.

«Обязательство по Украине у нас только одно — способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — отметил президент.

Переговоры Байдена и Путина были «вполне успешными», сообщил ранее источник РИА Новости. Встреча продлилась около четырех часов, «Фонтанка» следила за ней в прямой трансляции.

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Комментарии (4)

260551481
Естественно, вопрос вступления в НАТО уже решен, был ли смысл воду в ступе толочь?
baddancer
Байден: Пока Уганда не решит проблему со своими территориями, ей не место в НАТО.
Путин: Вообще-то, речь об Украине.
Байден: Я про Уругвай вообще ничего не говорил. Пусть для начала с Фукусимой своей разберутся.
chip1
Фонтанка, исправьте текст в начале статьи, где Путин мазком затронул тему на встрече с Путиным.
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