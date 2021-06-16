Вопрос возможного вступления Украины в НАТО затрагивался на встрече с Джо Байденом «мазком». Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Женеве 16 июня.



«Здесь нечего обсуждать», — отметил он. По словам Путина, минские соглашения украинской стороной не выполняются.