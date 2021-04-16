Ученые впервые взяли ДНК неандертальцев со дна грота, и оказалось, что тех было два вида

О важном открытии российских и зарубежных ученых рассказали в Российском научном фонде 16 апреля со ссылкой на публикацию в журнале Science. Антропологи впервые извлекли и расшифровали ядерную ДНК неандертальцев не непосредственно из костей и зубов, а с камней из пещер, где древние люди обитали, и с их орудий труда.

Новый метод применили к артефактам неандертальцев из трех пещер: Чагырской и Денисовской в Горном Алтае на юге Сибири и грота в заграничной Атапуэрке — группе памятников раннего палеолита на севере Испании.



Новая возможность ценна: находок костей и зубов зачастую не хватает для изучения и реконструкции картины происходившего — как поясняют в РНФ, «это связано с тем, что в палеолите не было устоявшихся погребальных обычаев, и захоронения делали за пределами стоянок». Теперь у ученых больше шансов определить, чей именно биологический материал они нашли, откуда был человек, какими болезнями страдал и многое другое.

Кроме того, антропологи стали по-другому обрабатывать найденный материал.

«Поэтапно сравнивая расшифрованные последовательности нуклеиновых кислот с имеющимися в базе и концентрируясь на фрагментах, характерных только для человека, мы отделили материал неандертальцев от материала животных, таких как медведи, с которыми у нас очень много схожих генов. Важно знать, что ты изучаешь именно ДНК человека, а не какого-то неизвестного вида гиены», — пояснил один из авторов работы, директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения доктор исторических наук Андрей Кривошапкин.

