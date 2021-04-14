«Иронию судьбы» адаптируют в Голливуде. Моменты в бане обещают оставить

Российский режиссёр Марюс Вайсберг снимет адаптацию «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова на английском языке и с голливудскими звёздами в главных ролях.
Как 14 апреля сообщили представители компании-дистрибутора «Централ Партнершип», на экране появятся Эмма Робертс («Королевы крика»), Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка»), Гаррет Хедлунд («Трон. Наследие»), Бритт Робертсон («Космос между нами»).
Вместе с Вайсбергом над проектом работает Винсент Ньюман, продюсировавший картину «Мы — Миллеры». Смысл названия «Ирония судьбы» передадут фразой «About Fate». За сценарий отвечает Тиффани Полсен, известная по картине «Пара на праздники», вышедшей на стриминговой платфориме Netflix.
«В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждут много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка», — заверяют создатели.
Как рассказал кинокритик Егор Беликов в авторском Telegram-канале «Нувельваг», в личном разговоре Вайсберг, известный по «Любви в большом городе» и «Бабушке легкого поведения» с ее продолжениями, сообщил, что в адаптации сохранит «банную сцену».