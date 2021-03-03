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Печать

На набережной Карповки тайно открыли скульптуру «Печальный ангел» в память о погибших от коронавируса врачах

Губернатор Петербурга Александр Беглов, главные врачи Госпиталя ветеранов войн, НИИ Джанелидзе и Александровской больницы 3 марта приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим врачам на набережной реки Карповки. Они сняли со скульптуры белую ткань, закрывавшую её до этого, и возложили цветы к «Печальному ангелу». В церемонии приняла участие вдова скульптора Романа Шустрова, который не пережил коронавируса.

Ранее открытие скульптуры анонсировал на другой день депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Как он писал на странице в Facebook, «Печальный ангел», отлитый из бронзы по проекту Романа Шустрова, появится на набережной 4 марта. Открытие, по его словам, было назначено на полдень.

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Как заявил журналистам Александр Беглов, на открытие скульптуры его пригласила вдова автора скульптуры:

«Марина Шустрова пригласила меня на открытие этой скульптуры, памяти о погибших врачах и медсёстрах. Мы сейчас обсудили, что ещё разместим несколько скульптур «печального ангела» в нашем городе. Уверен, что это место будет посещаемо».

Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Олег Эргашев, на данный момент официально значатся погибшими от коронавируса 54 врача, но ещё идёт работа комиссий, и эта цифра будет уточнена.

Изначально стихийный мемориал в память погибших медиков появился на Малой Садовой. К 13 ноября, когда мемориал демонтировали, на временном строительном заборе насчитывалось 116 табличек с фотографиями и именами.

О том, как медицинские работники Петербурга погибали от коронавируса, спасая людей, читайте в специальном материале «Красная зона».

Скульптор Роман Шустров создал «Петербургского ангела» — ставшую знаменитой скульптуру в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Скульптура была установлена в 2012 году. Автор рассказывал, что посвятил своего ангела пожилым петербуржцам, бабушкам и дедушкам, и их доброте, стремлению помогать людям, интересу к жизни других. Именно поэтому эта скульптура расположена близко к зрителю — с ней можно «пообщаться», побыть рядом, согревшись теплотой образа, ставшего одним из новых символов Петербурга.

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Комментарии (15)

Bobr Dobr
Ему самое место в Карповке.
paha
Я так и не понял, что значит "тайно"?
виктор эммануил
Устроили междусобойчик.С простыми ленинградцами бакинцу в напряг постоять.
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