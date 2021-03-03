Ранее открытие скульптуры анонсировал на другой день депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Как он писал на странице в Facebook, «Печальный ангел», отлитый из бронзы по проекту Романа Шустрова, появится на набережной 4 марта . Открытие, по его словам, было назначено на полдень.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, главные врачи Госпиталя ветеранов войн, НИИ Джанелидзе и Александровской больницы 3 марта приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим врачам на набережной реки Карповки. Они сняли со скульптуры белую ткань, закрывавшую её до этого, и возложили цветы к «Печальному ангелу». В церемонии приняла участие вдова скульптора Романа Шустрова, который не пережил коронавируса .

Как заявил журналистам Александр Беглов, на открытие скульптуры его пригласила вдова автора скульптуры:



«Марина Шустрова пригласила меня на открытие этой скульптуры, памяти о погибших врачах и медсёстрах. Мы сейчас обсудили, что ещё разместим несколько скульптур «печального ангела» в нашем городе. Уверен, что это место будет посещаемо».



Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Олег Эргашев, на данный момент официально значатся погибшими от коронавируса 54 врача, но ещё идёт работа комиссий, и эта цифра будет уточнена.



Изначально стихийный мемориал в память погибших медиков появился на Малой Садовой. К 13 ноября, когда мемориал демонтировали, на временном строительном заборе насчитывалось 116 табличек с фотографиями и именами.



О том, как медицинские работники Петербурга погибали от коронавируса, спасая людей, читайте в специальном материале «Красная зона».

