Ангел на Карповке. Стала известна дата установки памятника медикам, умершим от COVID-19

Постоянный памятник петербургским медикам, погибшим от коронавирусной инфекции, установят на этой неделе. Об этом 1 марта сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский, который стал одним из инициаторов мемориала.



Как пишет Вишневский на своей странице в фейсбуке, Печальный Ангел, отлитый из бронзы по проекту Романа Шустрова, появится на набережной реки Карповки 4 марта. Открытие назначено на полдень.

Место для скульптуры отметили в середине ноября табличкой с обещанием, что вскоре на этом месте будет ангел. Предполагалось, что бронзовый памятник высотой в 70 сантиметров установят до конца 2020 года. Автор скульптуры — «папа петербургского ангела» — Роман Шустров не пережил коронавирус и в мае скончался в Мариинской больнице.