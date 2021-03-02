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Печать

Ангел на Карповке. Стала известна дата установки памятника медикам, умершим от COVID-19

Постоянный памятник петербургским медикам, погибшим от коронавирусной инфекции, установят на этой неделе. Об этом 1 марта сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский, который стал одним из инициаторов мемориала.

Как пишет Вишневский на своей странице в фейсбуке, Печальный Ангел, отлитый из бронзы по проекту Романа Шустрова, появится на набережной реки Карповки 4 марта. Открытие назначено на полдень.

Место для скульптуры отметили в середине ноября табличкой с обещанием, что вскоре на этом месте будет ангел. Предполагалось, что бронзовый памятник высотой в 70 сантиметров установят до конца 2020 года. Автор скульптуры — «папа петербургского ангела» — Роман Шустров не пережил коронавирус и в мае скончался в Мариинской больнице.

Изначально стихийный мемориал в память погибших медиков появился на Малой Садовой. К 13 ноября, когда мемориал демонтировали, на временном строительном заборе насчитывалось 116 табличек с фотографиями и именами.

О том, как медицинские работники Петербурга погибали от коронавируса, спасая людей, читайте в специальном материале «Красная зона».

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