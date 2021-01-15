С новым Spar'ом. Сумеет ли нижегородский ретейлер воссоздать розничную империю «Интерторга»

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После скоропостижного ухода с рынка ретейлера «Интерторг» (магазины «Семья» и Spar окончательно закрылись в начале 2020 года. — Прим. ред.), на их месте начали работать более 300 новых торговых точек, рассказали «Фонанке» участники рынка торговой недвижимости и розничной торговли. Главными «наследниками» стали федеральные сети. «Магнит» забрал 75 точек в Петербурге и Ленинградской области, открыв в них продуктовые супермаркеты в формате city и магазины «Магнит Косметик». На месте гипермаркета Spar на Кушелевской дороге заработал новый для краснодарского ретейлера формат «суперстор». Два гипермаркета Spar забрала себе «Лента», четыре супермаркета арендовал «Перекресток». Не отставали и местные сети: два десятка точек получила сеть «Реалъ», еще дюжину забрали Prisma, «Семишагофф» и «Пловдив».



Освободившаяся ниша (до ухода с рынка «Интерторг» управлял примерно 450 магазинами) привлекла в Северную столицу новых игроков. Розничные проекты самозародились на месте «Семьи» и Spar подобно варварским королевствам на руинах Римской империи. Жизнеспособными оказались далеко не все.

Недолгой оказалась жизнь проекта, родственного собственнику «Интерторга» Мушвигу Абдуллаеву. Так, сеть KI–Market, созданная бывшей гражданской супругой бизнесмена Инной Ким, начала работать в апреле. Предпринимательница заявляла 20 фермерских магазинах, но открыла лишь пять — и те прекратили работать к июню.

Юрлицо сети с договорами аренды перекупил ретейлер «Медведь» родом из Норильска (учредитель, по данным СПАРК, Фаиг Шахлар Оглы Давудов). За полгода компания успела запустить шесть точек, но четыре из них уже закрыла. По словам поставщиков, два оставшихся магазина на Варшавской улице, проспекте Королева с большой долей вероятности разделят их судьбу: «Медведь» начал испытывать сложности с оплатой поставок.



По такому же сценарию развивается судьба проекта Green, родственного казахстанскому ретейлеру Optima. Летом 2020 года ретейлер арендовал четыре магазина Spar (на Чкаловском, Комендантском, Ленинском проспектах и улице Оптиков) и обещал нарастить сеть до 15 объектов. Но, по словам поставщиков, они уже получили уведомление о прекращении работы двух из четырех точек. «Никому не платят, ведут себя некорректно», — говорит собеседник в одной из дистрибьюторских компаний.

Попытку экспансии совершила также сеть «Виктория» (входит в ГК «Дикси»). Она успела за весну открыть семь супермаркетов в Петербурге и пять в Ленобласти — в основном, на меcтах Spar — но закрыла их уже летом, не сумев выйти на плановые показатели.

Попытать счастье стремились и местные игроки. Так, ресторанная группа BB & Burgers запустила сеть магазинов у дома под вывеской Like Market. Компания планировала открыть в 2020 году 15 точек и увеличить их число до 40–50 в 2021 году. По данным сайта проекта, сейчас работает пять магазинов в Петербурге и два в Ленобласти. Управляющее проектом ООО «Профессиональный стандарт плюс» принадлежит предпринимательнице Светлане Новицкой.



Не чуждый розничному рынку бизнесмен Александр Кондрашин в мае зарегистрировал ООО «Мята Трейд», которое начало работать под вывеской «Мята». Запуская проект, бизнесмен обещал поставщикам к лету 2021 года открыть 15 точек. Но, очевидно, не укладывается в заданные темпы: пока работает один магазин на проспекте Испытателей. Но, словам брокеров, компания в ближайшее время готовится открыть еще три точки. Одна из них появится в Приморском районе на площадях Spar.

Активнее всего развивается еще один новичок — сеть «Вкустер», основанная создателем цветочных магазинов «Цветовик» и «Фантазия» Валерием Улаевым. По данным сайта ретейлера, сейчас у него 13 магазинов, готовятся к открытию еще пять. В планах — запустить супермаркеты сегмента средний плюс и премиум и выйти за пределы Петербурга и Ленобласти.

По оценке владелицы агентства торговой недвижимости Екатерины Лапиной, новых арендаторов нашли не менее 70% локаций, которые прежде занимали «Семья» и Spar. Около 30% продолжают пустовать. Где-то из-за невостребованности, где-то собственники через суд добиваются расторжения договора с прежним партнером. Где-то место магазинов заняли традиционные точки прилавочного типа или вовсе продовольственные рынки, но их работу тоже нельзя считать успешной, добавляет она.



В самом конце 2020 года на рынке Северной столицы состоялся еще один дебют. ООО «СПАР Миддл Волга», франчайзи голландской Spar родом из Нижнего Новгорода (основной владелец предприниматель Альберт Гусев), начал открывать супермаркеты в Петербурге. Компания также заняла несколько бывших локаций «Интерторга», которые сначала арендовал, но не смог «переварить» ретейлер «Лэнд», а заодно забрала несколько собственных локаций петербургской компании. На начало 2021 года в Петербурге работает пять супермаркетов под брендом Eurospar. Четыре из них в центре города: в «Пассаже» на Невском проспекте, «Владимирском Пассаже», Литейном проспекте и улице Чернышевского, и еще один на 2–й линии В.О. По данным брокеров, готовится к открытию еще один магазин на проспекте Маршака в Мурино.

В самой компании на момент публикации не ответили на вопрос «Фонтанки» о планах экспансии. Но пока ретейлер развивается осторожно, говорит Екатерина Лапина. «Предложений для них очень много, но создается впечатление, что они решили сначала посмотреть, как будет идти бизнес в пилотных точках», — отмечает она.



Компания с ресурсами «СПАР Миддл Волга» (управляет более 100 магазинами, выручка в 2019 оценивалась в 52 млрд рублей. — Прим. ред.) могла позволить себе более более масштабную экспансию, считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Открытие большого числа точек и запуск распределительного центра позволили бы добиться лучших экономических показателей. Так что, видимо, пока уверенности в успехе на 100% у ретейлера нет, и запуск шести точек — это своего рода «разведка боем», комментирует эксперт.

Продуктовый рынок Петербурге в 2020 году не просел, но даже подрос: по данным Петростата за 11 месяцев 2020 года жители Северной столицы потратили на еду 480 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1% больше, чем годом ранее. Из-за закрытых ресторанов и перехода на удаленку люди стали больше тратить в магазинах, поясняет Иван Федяков. Объемы, которые потерял «Интерторг», в основном поделили между собой федеральные игроки — не только за счет открытия новых точек, но и за счет запуска проектов в области интернет-торговли.



Мини-сети, которые возникали на развалинах розничной империи Мушвига Абдуллаева, рискуют не выжить, считает эксперт. «В условиях высококонкурентного рынка для успеха нужен уникальный ассортимент или уникальная бизнес-модель. Никакого нового предложения у тех, кто сейчас выходит на рынок, нет. Так что, если «Интерторг» с 450 магазинами не выжил, попытка повторить то же самое в масштабах 3–5 магазинов обречена на провал», — комментирует Иван Федяков. Новой бизнес-моделью могла бы быть синергия между производством и торговлей, кооперация, гибридный формат офлайн-онлайн, но ничего подобного у новых проектов тоже не наблюдается. При этом цены у них значительно выше, чем у федеральных сетей.

Eurospar на петербургском рынке придется нелегко, но у него хотя бы есть шанс, отмечает эксперт. Компания решила работать в сегменте «средний плюс» с большой долей кулинарии и деликатесов. С одной стороны, такого предложения на рынке мало («Лэнд» и «Азбука вкуса»). С другой, доходы населения снизились, и аудитория у такого формата в ближайшее время расти не будет.

Кроме того, нижегородский ретейлер решил делать ставку на новые технологии — в магазине на Невском проспекте работают только терминалы самообслуживания, обычных нет. До этого петербургские ретейлеры не решались полностью отказаться от живых кассиров. Доставки у Eurospar пока нет, но в том же «Пассаже» доступен сервис click & collect.

Хотя на петербургском рынке «СПАР Миддл Волга» новичок, наличие бизнеса в других регионах будет серьезным подспорьем. «Сеть имеет компетенцию и может инвестировать в развитие, работая какое-то время в ноль или убыток», — заключает Иван Федяков.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»