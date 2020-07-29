ФАС разрешила X5 открыться на месте Spar. Доля рынка могла снизиться из-за закрытых «Каруселей»

X5 Retail Group сумела отбиться от претензий антимонопольщиков, которые поставили под сомнение право ретейлера открывать новые магазины в Петербурге.

Ранее ведомство пообещало провести проверку по поводу запуска компанией нового супермаркета «Перекресток». Между тем еще по итогам 2019 года доля ретейлера на рынке достигла 27,37%, что превысило допустимый показатель в 25%, после которого расширять площади уже нельзя.



В свое оправдание Х5 сообщила, что с начала 2020 года закрыла в Петербурге два магазина: «Пятерочку» в Кронштадте и гипермаркет «Карусель» на ул. Руставели. Эти закрытия могли повлиять на долю компании, которую она занимает, говорят антимонопольщики.