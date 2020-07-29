ФАС разрешила X5 открыться на месте Spar. Доля рынка могла снизиться из-за закрытых «Каруселей»
X5 Retail Group сумела отбиться от претензий антимонопольщиков, которые поставили под сомнение право ретейлера открывать новые магазины в Петербурге.
Ранее ведомство пообещало провести проверку по поводу запуска компанией нового супермаркета «Перекресток». Между тем еще по итогам 2019 года доля ретейлера на рынке достигла 27,37%, что превысило допустимый показатель в 25%, после которого расширять площади уже нельзя.
В свое оправдание Х5 сообщила, что с начала 2020 года закрыла в Петербурге два магазина: «Пятерочку» в Кронштадте и гипермаркет «Карусель» на ул. Руставели. Эти закрытия могли повлиять на долю компании, которую она занимает, говорят антимонопольщики.
Но принимать решение об остановке экспансии ведомство имеет право при оценке данных за предыдущий финансовый год. «Поэтому следует дождаться официальных данных за 2020 год, которые будут в начале 2021 года. Только тогда антимонопольный орган сможет сделать выводы о превышении или о непревышении доли Х5 в 27,37%, которую она имела по итогам 2019 года», — прокомментировали в УФАС.
Сейчас X5 участвует в разделе наследия сети Spar. Недавно магазин «Перекресток» открылся в ТК «Макси Сопот» у станции метро «Приморская». Всего компания хочет открыть 4 супермаркета на бывших площадях Spar.