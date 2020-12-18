«Магнит» открыл в Петербурге «суперстор» и готовится экспериментировать с форматами

Второй по величине в России ретейлер «Магнит» запустил 18 декабря в Петербурге новый формат «суперстор». Магазин открылся на Кушелевской дороге на месте гипермаркета Spar, который прекратил работу год назад.

Как пояснил директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов, магазин представляет собой компактный гипермаркет площадью 2,8 тыс. кв. м и предлагает 19 тыс. наименований товаров. Звание «суперстора» добавляет использование новых технологий, например электронного сомелье, прайс-чекеров, а также индивидуальный проект оформления — с изображением подсолнухов, арбузов и фруктовых горок в виде мотоцикла с прицепом. Топ-менеджер обозначил концепцию так: «Кубань приходит в Петербург».

Суперстор на Кушелевской дороге — первый крупный формат «Магнита» в Петербурге и пятый объект в этой концепции в России. В прошлом году ретейлер открыл магазин в формате «Опт», рассчитанный на мелкооптовых клиентов, но пока такой формат тиражировать не намерен, сообщила директор Северо-Западного округа торговой сети «Магнит» Ольга Колганова.

А вот новые компактные гипермаркеты в Северной столице будут открываться, но конкретных планов ретейлер не раскрывает.

Также «Магнит» не исключает появления в Петербурге премиальной концепции «Магнит качество» — сейчас ее тестируют в Москве. Кроме того, ретейлер намерен развивать формат жёсткого дискаунтера, сказал Руслан Исмаилов. Ему предстоит помериться силами с аналогичным проектом X5 Retail group, если та решит вывести свой дискаунтер «Чижик» в Северной столице.

Наконец, «Магнит» продолжит развивать в Петербурге супермаркеты в формате «сити».

Сейчас в Петербурге и Ленинградской области работает более 900 точек «Магнита». В 2020 году ретейлер арендовал 77 торговых объектов, в которых ранее располагались магазины «Семья» и Spar, тем самым существенно увеличив свое присутствие в регионе.