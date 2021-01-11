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В Петербурге по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки задержан снайпер

В Петербурге по подозрению в изнасиловании малолетней задержан 19-летний военный снайпер, проходящий службу в Каменке. На солдата-контрактника указала сама жертва.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, уроженца Сарапула по имени Павел задержали на перроне Московского вокзала накануне. Участвовали в мероприятии как петербургские оперативники, так и удмуртские — инициаторы розыска. Снайпер из войсковой части №02511 в Каменке подозревается в том, что с 1 января 2017-го по 31 декабря 2018 года «дружил» с десятилетней девочкой в деревне Костино (Удмуртия). В один из дней юноша якобы лёг с девочкой в постель и вступил с ней в интимные отношения. Это с её слов. Информацию ещё предстоит проверить.

Снайпер из Каменки отправился в родной город Сарапул под конвоем для участия в следственных мероприятиях. В дальнейшем, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Западного военного округа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

BobCat2
Да уж... Я понимаю когда кто-то из Сарапульского отдела полиции написал подобный пресс-релиз. Но наверное надо бы его подправить, чтоб смысл хоть понятен был.
А вообще это конечно бред - сначала посадить, а потом начать потихоньку разбираться, а было ли что или просто кто-то придумал. Этакое BLM по русски
_________
От 12 до 20 за совращение малолетней? Закон суров, но справедлив ли? Тут же рядом за убийство всего 5.
Abu-Denis
Следователь встретил его словами:
ну ты, снайпер, ПОПАЛ !
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