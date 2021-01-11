В Петербурге по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки задержан снайпер

В Петербурге по подозрению в изнасиловании малолетней задержан 19-летний военный снайпер, проходящий службу в Каменке. На солдата-контрактника указала сама жертва.



Как стало известно «Фонтанке» 11 января, уроженца Сарапула по имени Павел задержали на перроне Московского вокзала накануне. Участвовали в мероприятии как петербургские оперативники, так и удмуртские — инициаторы розыска. Снайпер из войсковой части №02511 в Каменке подозревается в том, что с 1 января 2017-го по 31 декабря 2018 года «дружил» с десятилетней девочкой в деревне Костино (Удмуртия). В один из дней юноша якобы лёг с девочкой в постель и вступил с ней в интимные отношения. Это с её слов. Информацию ещё предстоит проверить.

