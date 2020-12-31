Не дошла 200 метров до дома. На Тихорецком за два дня до 70-летия сбили пенсионерку, которая выходила из трамвая

Водитель «Шкоды» торопился домой, не притормозил у остановки трамвая и сбил пассажирку, которая из него выходила.



Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, наезд произошел в районе остановки общественного транспорта у дома 7 по Тихорецкому проспекту накануне в 22:10.



По предварительной информации, 43-летний мужчина на «Шкоде Октавии» не притормозил у становившегося трамвая и сбил 69-летнюю женщину, которая из него выходила. Водитель пытался избежать столкновения, маневр привел к столкновению с мачтой наружного наблюдения.

