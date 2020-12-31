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Не дошла 200 метров до дома. На Тихорецком за два дня до 70-летия сбили пенсионерку, которая выходила из трамвая

Водитель «Шкоды» торопился домой, не притормозил у остановки трамвая и сбил пассажирку, которая из него выходила.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, наезд произошел в районе остановки общественного транспорта у дома 7 по Тихорецкому проспекту накануне в 22:10.

По предварительной информации, 43-летний мужчина на «Шкоде Октавии» не притормозил у становившегося трамвая и сбил 69-летнюю женщину, которая из него выходила. Водитель пытался избежать столкновения, маневр привел к столкновению с мачтой наружного наблюдения.

Пострадавшая, которая живет в 200 метрах от остановки и 1 января должна была отпраздновать 70-летие, в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в 3-ю городскую больницу.

Проводится проверка.

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Комментарии (9)

gencon
Соболезнования родным и близким
P. S. Во вражеской Эстонии, жила бы бабушка в свое удовольствие, наслаждаясь чистым воздухом, чистыми дорогами и окружная водителями, которые быстрее 40км не разгоняются....Путинская Россия это режимный объект, опаснее стройки или морского порта - каска и бронежилет даже могут не помочь....
srw1956
надо же какая неприятность произошла с водителем шкоды
vic_5e4cd1938d1a8
На незнакомом маршруте можно не увидеть остановку трамвая. Нельзя сказать, что зоны посадки-высадки обозначены и освещены на столько внятно и чётко, что, только слепой не увидит.
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