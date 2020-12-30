Коронавирус может отбить тягу к любимому алкоголю. Петербургский медик рассказал о совместимости COVID-19 и шампанского

Коронавирус приему алкоголя не помеха, но только в том случае, если вы перенесли его в легкой форме. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач-невролог, реабилитолог Алексей Шмонин.

Эксперт отметил, что ковид в тяжелой и среднетяжелой форме вызывает поражение не только легких, но и печени, и желудочно-кишечного тракта. Поэтому при среднем и тяжелом течении болезни пить алкоголь не рекомендуется. «Если коронавирус перенесен в легкой форме, то противопоказаний для приема алкоголя не будет, — сказал Алексей Шмонин. — Употреблять в небольших количествах шампанское, вино в новогоднюю ночь можно. Но если пациент принимает антибиотики или другие лекарства, надо смотреть на совместимость этих препаратов с алкоголем».

