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Коронавирус может отбить тягу к любимому алкоголю. Петербургский медик рассказал о совместимости COVID-19 и шампанского

Коронавирус приему алкоголя не помеха, но только в том случае, если вы перенесли его в легкой форме. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач-невролог, реабилитолог Алексей Шмонин.

Эксперт отметил, что ковид в тяжелой и среднетяжелой форме вызывает поражение не только легких, но и печени, и желудочно-кишечного тракта. Поэтому при среднем и тяжелом течении болезни пить алкоголь не рекомендуется. «Если коронавирус перенесен в легкой форме, то противопоказаний для приема алкоголя не будет, — сказал Алексей Шмонин. — Употреблять в небольших количествах шампанское, вино в новогоднюю ночь можно. Но если пациент принимает антибиотики или другие лекарства, надо смотреть на совместимость этих препаратов с алкоголем».

При этом у новой коронавирусной инфекции есть побочный эффект, который может даже обрадовать близких переболевшего.

«Есть интересные эффекты. Не секрет, что при этом заболевании возникает изменение обоняния. И это может изменить восприятие алкогольных напитков, — рассказал Алексей Шмонин. — Те напитки, которые нравились и привлекали, могут разонравиться».

Невролог отметил, что зачастую у пациентов с коронавирусом возникает тревожное расстройство или посттравматическое расстройство. Свою тревогу пациенты пытаются заливать спиртным, что с точки зрения медицины не желательно, так как возрастает риск возникновения алкогольной зависимости.

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Комментарии (4)

a.159753123
Пусть меня трясет колотит
Не хватает мне дыханья
Или даже злой вакциной
Угрожают уколоть
Всё равно я пить не брошу
Спирт замерзнет — разгрызу я
Ибо трезвыми глазами
Страшно мне на жизнь смотреть.
Alex000
Так совместимость с алкоголем плохая у ковида или у "антибиотики или другие лекарства"? Из текста следует, что второе...
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