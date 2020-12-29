Менеджер колбасы. Флёр интеллигентности выделяет петербуржцев среди россиян, ищущих работу в интернете

Не всякий стендап-комик выдумает такие работы, о которых мечтают россияне в период пандемии. Петербуржцы могут гордиться: даже список желаемых вакансий говорит о высоком культурном уровне города. В пятёрке лидеров по Северной столице: искусствовед, администратор в квесты, тренер танго, наблюдатель за морскими животными, но есть. Только один филистерский аутсайдер затесался в эту компанию — менеджер колбасы.

Самые необычные запросы года по Петербургу и России представил 29 декабря сайт объявлений «Авито Работа». В целом в декабре в Санкт-Петербурге на сайте было опубликовано на 63% больше вакансий, чем за аналогичный период 2019 года, а количество откликов на них увеличилось на 2%. Средняя оплата труда в вакансиях в городе выросла на 5% и составила 42 тысячи рублей. Больше всего вакансий было в строительстве (19% от всех объявлений о поиске сотрудников), производственной сфере (18%) и продажах (12%). Одними из самых необычных запросов, которые пользователи сервиса задавали в строке поиска, в Петербурге стали менеджер колбасы и наблюдатель за морскими животными.