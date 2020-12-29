Менеджер колбасы. Флёр интеллигентности выделяет петербуржцев среди россиян, ищущих работу в интернете

Не всякий стендап-комик выдумает такие работы, о которых мечтают россияне в период пандемии. Петербуржцы могут гордиться: даже список желаемых вакансий говорит о высоком культурном уровне города. В пятёрке лидеров по Северной столице: искусствовед, администратор в квесты, тренер танго, наблюдатель за морскими животными, но есть. Только один филистерский аутсайдер затесался в эту компанию — менеджер колбасы.
Самые необычные запросы года по Петербургу и России представил 29 декабря сайт объявлений «Авито Работа». В целом в декабре в Санкт-Петербурге на сайте было опубликовано на 63% больше вакансий, чем за аналогичный период 2019 года, а количество откликов на них увеличилось на 2%. Средняя оплата труда в вакансиях в городе выросла на 5% и составила 42 тысячи рублей. Больше всего вакансий было в строительстве (19% от всех объявлений о поиске сотрудников), производственной сфере (18%) и продажах (12%). Одними из самых необычных запросов, которые пользователи сервиса задавали в строке поиска, в Петербурге стали менеджер колбасы и наблюдатель за морскими животными.
Что касается страны в целом, пользователи сайта искали работу, например, по запросу «пармейстер проживание» — это на самом деле банщик, часто в загородном отеле, где можно и жить, и работать. «Демонстратор пластических фигур» или пластических поз — вполне официальная специальность, просто чаще её называют натурщиком, позирующим скульптору или живописцу. В Казани искали работу по специальностям «семейный друг» и «инноватор», а в Краснодаре — «водитель на лодочки». В Барнауле пользователи хотели устроиться рабом и купцом и осуществлять «тыловая деятельность». В Волгограде искали работу с кошками, а в Воронеже — работу с пивом и бренд-амбассадором. В Ижевске трудоустраивался менеджер Тиндера, в Иркутске — продавец ресниц, в Красноярске — коновод, а в Москве — «пати герл», удаленная гадалка и реализатор вермишели. Достоверно не известно, что имел в виду человек, напечатавший в поисковой строке «муж в деревню». Вероятно, имелась в виду работа помощником по хозяйству или управляющим в загородном доме, иногда это работа для семейной пары.
А ещё в 2020 году россияне искали работу по запросам «халтура вокансии» и «работа уважаемая» (орфография авторов сохранена), а также чистильщиком лука с ежедневной оплатой и генератором идей.