Депутат Роман Коваль признался в получении взятки

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль дал признательные показания по делу о получения им взятки от предпринимателя Михаила Лихолетова. Информацию об этом 29 декабря сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, также подтвердил адвокат Коваля Игорь Резнов.
Признательные показания Коваль дал во время заседания Приморского районного суда о продлении ему меры пресечения — суд постановил оставить его под арестом до 29 марта.
«Обвиняемый пояснил, что он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб»,-отметили в пресс-службе судов. Там добавили, что помимо уже имеющегося дела по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбуждено еще одно. Помощник депутата Андрей Григошин, которого считают посредником в получении взятки, также дал признательные показания и рассказал о еще одном эпизоде.
Адвокат Коваля Игорь Резнов сообщил «Фонтанке», что как депутат Роман Коваль не имел возможности распределять денежные средства.
«Как бы не была модной статья — взятка в период всеобщей борьбы с коррупцией, но те же обстоятельства при более широком и глубоком взгляде могут оказаться обстоятельствами мошеннического хищения бюджетных средств, а заявитель по делу о взятке — в реальности организатором этого преступления»,-заметил он.
О задержании Коваля и его помощника стало известно 30 июля. Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 годы Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей. За эти деньги они, считает следствие, оказали ему помощь в получении госконтрактов на поставку медоборудования в больницы, поликлиники и роддома города. В том числе — в госпиталь ветеранов войн, Покровскую больницу, роддома №17 и 18.
Роман Коваль стал депутатом Законодательного собрания в 2016 году. До этого он был депутатом в муниципальном образовании Сосновая поляна в Красносельском районе. Перед этим больше 15 лет служил в МВД. Коваля называют родственником депутата Государственной Думы Игоря Дивинского.
В прошлом созыве городского парламента к использованию депутатских поправок неоднократно возникали вопросы, в частности уголовным делом закончилось бюджетная корректировка бывшего депутата Светланы Нестеровой. в 2018 году приговорили к 5 годам общего режима со штрафом 6,1 миллиона рублей. Ее признали виновной в двух эпизодах особо крупной взятки. Деньги она брала у предпринимательниц Красногвардейского района, взамен обеспечивая госконтрактами на социальное обслуживание инвалидов. Летом этого года экс-депутат добилась условно-досрочного освобождения.