Депутат Роман Коваль признался в получении взятки

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль дал признательные показания по делу о получения им взятки от предпринимателя Михаила Лихолетова. Информацию об этом 29 декабря сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, также подтвердил адвокат Коваля Игорь Резнов.



Признательные показания Коваль дал во время заседания Приморского районного суда о продлении ему меры пресечения — суд постановил оставить его под арестом до 29 марта.

«Обвиняемый пояснил, что он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб»,-отметили в пресс-службе судов. Там добавили, что помимо уже имеющегося дела по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбуждено еще одно. Помощник депутата Андрей Григошин, которого считают посредником в получении взятки, также дал признательные показания и рассказал о еще одном эпизоде.