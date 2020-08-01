Экс-помощник депутата Коваля, подозреваемого в крупной взятке, уверяет, что забирал старый долг. Его все равно отправили в СИЗО до конца сентября

Суд отклонил ходатайство адвоката Гришина Ростислава Зимина об удалении из зала суда оперативника ФСБ Дмитрия Корнюкова, который участвовал в задержании подозреваемого, а в суде выполнял функции конвоя. Ходатайство защитник мотивировал тем, что сотрудник ведомства якобы оказывал на Гришина давление. Оперативник заявил, что это не так.

Андрея Гришина, бывшего помощника депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля, арестовали на два месяца в рамках дела о пособничестве в передаче взятки, сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда. Решение 31 июля вынес Приморский районный суд Петербурга.

По словам защитника, в настоящее время (с января 2020 года) Гришин является помощником другого депутата фракции «Единая Россия» петербургского парламента — Сергея Купченко.



Гришин является подозреваемым в пособничестве при передаче взятки депутату Заксобрания Роману Ковалю, помощником которого он был с 2017 года. По версии следствия, он получил взятку от предпринимателя Михаила Лихолетова на общую сумму в виде денежных средств и имущества на 16,9 млн рублей за распределение средств «депутатской поправки» Госпиталю для ветеранов войн, Покровской больнице, роддомам №17 и 18. На эти средства медучреждения якобы закупали оборудование у Лихолетова.



Гришин в суде утверждал, что на месте задержания он оказался для встречи с Лихолетовым, который, по версии подозреваемого, должен был вернуть долг — 2 млн рублей. Он утверждает, что предоставил средства для расплаты с поставщиками под расписку, которую вернул Лихолетову 23 июля.



Экс-помощника Коваля задержали 30 июля при передаче очередного транша. Ранее адвокат рассказал, что во время штурма сотрудниками ФСБ автомобиля в нем находились трое детей и супруга Гришина. Одному ребенку, который является инвалидом, потребовалась медицинская помощь. Задержанный также получил травмы. «Фонтанка» показывала кадры задержания.

