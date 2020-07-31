Во время задержания помощника депутата Романа Коваля - Андрея Гришина, подозреваемого в посредничестве при даче взятки, - с ним была супруга и трое детей. Один из них - инвалид, и после штурма автомобиля ему потребовалась медицинская помощь. Об этом 31 июля рассказал адвокат Ростислав Зимин, представляющий в суде интересы Гришина.



По словам представителя помощника депутата, во время задержания сотрудники ФСБ выбили стекла в автомобиле, в котором, кроме Гришина, находились его супруга и трое несовершеннолетних детей. Ребенок с инвалидностью сидел на переднем сиденье, после штурма ему вызвали «скорую».