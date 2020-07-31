«Фонтанка» показывает, как задерживали помощника депутата Коваля при передаче взятки
Во время задержания помощника депутата Романа Коваля - Андрея Гришина, подозреваемого в посредничестве при даче взятки, - с ним была супруга и трое детей. Один из них - инвалид, и после штурма автомобиля ему потребовалась медицинская помощь. Об этом 31 июля рассказал адвокат Ростислав Зимин, представляющий в суде интересы Гришина.
По словам представителя помощника депутата, во время задержания сотрудники ФСБ выбили стекла в автомобиле, в котором, кроме Гришина, находились его супруга и трое несовершеннолетних детей. Ребенок с инвалидностью сидел на переднем сиденье, после штурма ему вызвали «скорую».
По мнению зашитника, к Гришину была необоснованно применена физическая сила. В результате задержания он получил телесные повреждения, в частности, гематому височной области, рваную рану на лбу. 31 июля самочувствие Гришина ухудшилось, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.
В настоящее время Гришина везут в Приморский районный суд для избрания меры пресечения. Помощник депутата находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено. На заседании по избранию меры пресечения Роману Ковалю следователь заявила, что Гришин отказался от дачи показаний на допросе. Представитель подозреваемого опроверг эту информацию, заявив, что Гришин даже не был допрошен в качестве подозреваемого.
Меру пресечения помощнику депутата должны избрать сегодня.
Также Зимин предположил, что скорее всего, кадр, оказавшийся в распоряжении «Фонтанки», запечатлел задержание Гришина.
Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ.
Следствие полагает, что депутат с 2018-го по 2020 год лично и при посредничестве помощника получил от предпринимателей 15 млн рублей и автомобилем Audi Q7. За это он якобы распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» так, чтобы выгодоприобретателями оказывались определенные бизнесмены. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.
В настоящее время оба фигуранта дела имеют статус подозреваемых.