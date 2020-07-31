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31.07.2020 21:59
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«Депутатская поправка» выходит боком. Петербургского парламентария Романа Коваля арестовали на два месяца

Приморский районный суд 31 июля вынес решение о заключении депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля под стражу на 2 месяца, до 29 сентября, передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 

Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело. Ковалю было предъявлено обвинение, Гришин в настояшее время находится в статусе подозреваемого.

Следствие полагает, что депутат с 2018 по 2020 годы лично и при посредничестве Гришина получил от предпринимателей в общей сложности взяток на 16,9 млн рублей, в том числе, автомобиль Audi Q7 от бизнесмена Михаила Лихолетова. За это он якобы определенным образом распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» на закупку медоборудования для Госпиталя ветеранов войн, Покровской больницы, роддомов номер 17 и 18. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Остап Бендер +
Он в ЗАКСе наверняка не один таким образом бабло пилил.
Ждем продолжения.
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