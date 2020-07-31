«Депутатская поправка» выходит боком. Петербургского парламентария Романа Коваля арестовали на два месяца
Приморский районный суд 31 июля вынес решение о заключении депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля под стражу на 2 месяца, до 29 сентября, передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело. Ковалю было предъявлено обвинение, Гришин в настояшее время находится в статусе подозреваемого.
Следствие полагает, что депутат с 2018 по 2020 годы лично и при посредничестве Гришина получил от предпринимателей в общей сложности взяток на 16,9 млн рублей, в том числе, автомобиль Audi Q7 от бизнесмена Михаила Лихолетова. За это он якобы определенным образом распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» на закупку медоборудования для Госпиталя ветеранов войн, Покровской больницы, роддомов номер 17 и 18. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.