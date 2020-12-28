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У Фонда кино сменилось руководство: врио главы назначен Федор Соснов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федора Соснова врио главы Фонда кино после ухода в отставку Вячеслава Тельнова, возглавлявшего ведомство с 2018 года. Информация о перестановках 28 декабря появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации на сайте Фонда кино, Федор Соснов был заместителем исполнительного директора фонда.

В разговоре с «Интерфаксом» Тельнов пояснил, что пост покинул по собственному желанию. Перестановку предсказывали СМИ: в ноябре «Коммерсант» писал, что «смена назрела», а кандидатура Соснова — это «временное решение», которое должно «инициировать движение» в фонде и ускорить поиски нового главы.

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