В Красносельском районе в половину домов вернули свет

Более 50% потребителей, попавших в зону отключения в Красносельском районе, получили электричество. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Ленэнерго» 27 декабря.



В устранении аварии задействованы 10 оперативных бригад, а также 24 дизель-генераторных установок. Диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения.

Электричество в Красносельском районе пропало около 18.00. Без света остались около 200 домов. Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на сетях.