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В Красносельском районе в половину домов вернули свет

Более 50% потребителей, попавших в зону отключения в Красносельском районе, получили электричество. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Ленэнерго» 27 декабря.

В устранении аварии задействованы 10 оперативных бригад, а также 24 дизель-генераторных установок. Диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения.

Электричество в Красносельском районе пропало около 18.00. Без света остались около 200 домов. Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на сетях.

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Комментарии (26)

Piter Russo
Как бы особо умелые лица не спалили бы чего-нить сидя без света со спичками и газом....
А то так и мчс работа будет...
Игорь Кошелев
За то есть свет в Солнечном городе, куда пробили Ветеранов и с помпой открыли месяца полтора назад.
P.S. Переходить по пешеходному переходу Ветеранов реально страшно. Есть фонарик в мобильнике. И огромное спасибо водителям. Останавливаются на пешеходном переходе.
PauG
2-я Комсомольская 53 -света нет. Ждём-с! Хорошо что газ есть, а то бы и не поужинать...
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