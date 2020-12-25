У Дудергофки заметили строительную технику. «Пенные вечеринки» на реке уже случались

Специалисты Росприроднадзора продолжают инспектировать акваторию реки Дудергофка, покрывшуюся слоем пены, в Красносельском районе Петербурга. Предполагаемый источник загрязнения может находиться в районе сквера «Передний край обороны», рассказали «Фонтанке» в ведомстве 25 декабря.
«Именно там зафиксированы масляные разводы на акватории, а также пена, которую горожане наблюдали ниже по течению реки. Рядом ведется реконструкция Лиговского путепровода. В водоохранной зоне реки Дудергофка была замечена строительная техника», — уточнил собеседник.
Накануне в социальные сети попало видео пенного выброса Дудергофки. Горожане сообщили, что подобное явление наблюдают не впервые, 15 декабря вода также покрылась белой субстанцией с техническим запахом. По данным специалистов, причиной вспенивания мог стать слив моющей жидкости.
В настоящий момент Росприроднадзор запросил результаты лабораторного исследования проб, проведенных Водоканалом, для оценки ситуации и принятия процессуального решения.