Росприроднадзор рассказал, из-за чего на Петергофском шоссе прошла «пенная вечеринка»

К образованию обильной пены в реке Дудергофке мог привести сброс моющего вещества. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора 24 декабря.



Пена обнаружена выше по течению реки, в районе проспекта Народного Ополчения, в месте, где поток воды заключен в трубопереход под проспектом Маршала Жукова. Также на акватории наблюдались незначительные маслянистые пятна. Выше по течению от проспекта Народного Ополчения акватория чистая, без следов загрязнения.



«Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве», — уточнил собеседник.

