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Росприроднадзор рассказал, из-за чего на Петергофском шоссе прошла «пенная вечеринка»

К образованию обильной пены в реке Дудергофке мог привести сброс моющего вещества. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора 24 декабря.

Пена обнаружена выше по течению реки, в районе проспекта Народного Ополчения, в месте, где поток воды заключен в трубопереход под проспектом Маршала Жукова. Также на акватории наблюдались незначительные маслянистые пятна. Выше по течению от проспекта Народного Ополчения акватория чистая, без следов загрязнения.

«Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве», — уточнил собеседник.

Пену в Дудергофке горожане заметили около полудня. Белые клубы вынесло на проезжую часть на Петергофском шоссе, что затруднило движение транспорта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

264534071
И вообще. Даже ежу понятно, что причина пены - это ПАВы в большом количестве, которые запенились после падения с плотины (Место впадения р.Дудергофка в одноимённый канал), для этого не нужно быть инспектором РПН (достаточно быть ежом).

Источник искать надо и нарушителя
264534071
Обуховской обороны? Серьезно?!???

И как пена дотекла аж от Народного до Петергофского?!? Это 2,5 км реки!

У вас редакторы (или просто разумные люди, знающие город) то остались??
264731691
Фонтанка совсем опустилась - через два предложения уже не помнят, про какую улицу пишут!
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