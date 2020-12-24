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Посмотрите пенное шоу из Дудергофки. Реку изучают Росприроднадзор и Водоканал

Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
Фото: Пресс-служба Северо-Западного Росприроднадзора
Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Пресс-служба Северо-Западного Росприроднадзора

Пену на Петергофское шоссе 24 декабря принесло со стороны Дудергофского канала или реки Дудергофки. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора.

Сейчас на месте работают инспекторы, которым предстоит выяснить причину возникновения странного явления. Также сотрудники Водоканала проверяют выпуски, через которые происходит сброс ливневых стоков в водные объекты.

Обильные клубы пены на Петергофском шоссе горожане заметили около полудня. Чтобы избежать ДТП, водителям приходилось ехать осторожно. Фотографии и видео горожане присылают в редакцию «Фонтанки» и публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

tatarin
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