Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор ввел режим обязательной двухнедельной самоизоляции для граждан, прибывших в Россию из Великобритании. Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано 25 декабря.
«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации (за исключением членов воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в документе. Постановление вступает в силу с 26 декабря.
Напомним, Россия 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией, но только на неделю. Хотя, как выяснила «Фонтанка», это не остановило трафик бизнес-джетов из России.