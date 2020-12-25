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Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор ввел режим обязательной двухнедельной самоизоляции для граждан, прибывших в Россию из Великобритании. Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано 25 декабря.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации (за исключением членов воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в документе. Постановление вступает в силу с 26 декабря.

Напомним, Россия 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией, но только на неделю. Хотя, как выяснила «Фонтанка», это не остановило трафик бизнес-джетов из России.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в декабре. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса, но британской пока нет. Анна Попова заявила, что уже через неделю в России может появиться отечественный тест на новые штаммы коронавируса.

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Комментарии (1)

Yubilar
И опять-таки, "это случай так называемого вранья. Поздравляю вас, гражданин соврамши!" Того, что написала Ф, в документе мадам Поповой нет. В частности, по словам Ф, "соблюдать режим САМРизоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе. В оригинале же, "режим ИЗОЛЯЦИИ по месту жительства (пребывания)". О правовых статусах этих несуществующих режимов изоляции и самоизоляции мы скромно умолчим.
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