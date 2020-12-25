Попова: Отечественный тест на новые штаммы коронавируса может появиться в России через неделю

Тест, способный выявить мутации нового коронавируса, могут разработать в России в течение недели. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 декабря сообщила в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС.
«Пока нет тест-систем, <...> которые могли бы дифференцировать (разновидности. — Прим. ред.) и видеть (вирус. — Прим. ред.) именно с мутациями, хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. Сегодня для нас это не является большой проблемой», — цитирует агентство главу ведомства.
При этом, по словам Поповой, российские системы диагностики выявляют любые штаммы коронавируса. Хотя их проверка продолжается.
Напомним, недавно новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса, но британской пока нет.
Как выяснила «Фонтанка», новая мутация COVID-19 в Великобритании не остановила трафик бизнес-джетов из России.