Попова: Отечественный тест на новые штаммы коронавируса может появиться в России через неделю

Тест, способный выявить мутации нового коронавируса, могут разработать в России в течение недели. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 декабря сообщила в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС.



«Пока нет тест-систем, <...> которые могли бы дифференцировать (разновидности. — Прим. ред.) и видеть (вирус. — Прим. ред.) именно с мутациями, хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. Сегодня для нас это не является большой проблемой», — цитирует агентство главу ведомства.

