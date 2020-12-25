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Беглов: Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей

Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей. Об этом заявил 25 декабря губернатор Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из этой суммы 23 млрд рублей — федеральные средства.

Премьер-министр заверил Александра Беглова, что власти Петербурга могут обращаться в правительство «круглосуточно, если это необходимо». «Мы так и делаем», — отозвался губернатор. Он также отметил скорость выделения федеральной поддержки. «Никогда не было такого, чтоб Минфин так быстро перечислял деньги», — сказал он.

«Минфин по поручению президента мгновенно деньги перечисляет», — отозвался Мишустин.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Смольный потратил городской резервный коронавирусный фонд на более чем 30 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

dimas062
Уточняем расчёт: 53 млрд.\ 150 тысяч болевших, это на каждого заболевшего (в т.ч. бессимптомно и легко) выходит по 353 т.р.
264555961
А украли сколько?
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