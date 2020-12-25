Беглов: Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей

Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей. Об этом заявил 25 декабря губернатор Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из этой суммы 23 млрд рублей — федеральные средства.



Премьер-министр заверил Александра Беглова, что власти Петербурга могут обращаться в правительство «круглосуточно, если это необходимо». «Мы так и делаем», — отозвался губернатор. Он также отметил скорость выделения федеральной поддержки. «Никогда не было такого, чтоб Минфин так быстро перечислял деньги», — сказал он.