Петербург и Тихвин соединят «Ласточки»

Поезд «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Тихвином. Как сообщили 25 декабря в РЖД, первый запуск электропоезда состоится 28 декабря в 18:20.



В пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» уточнили, что поезда из Петербурга в Тихвин будут ходить раз в сутки в течение всех дней недели, за исключением субботы. Время в пути от Петербурга до Тихвина составит 3 часа 15 минут, в обратном направлении — 3 часа 23 минуты.



«Ласточки» отправятся в Тихвин с Ладожского вокзала. Расписание следующее: отправление из Петербурга в 18:51, остановка на станции Мга в 19:36, в Волховстрое-1 в 20:44, в Волховстрое-2 в 20:58, на станции Куколь в 21.07, в Сорокино в 21:12, в Мыслино в 21:16, на станции Валя в 21:34, в Цвылёво в 21:49, в Костринском в 21:57. Прибытие в Тихвин — в 22:06.

