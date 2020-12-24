«Наша задача научить роботов почти полностью автономно выполнять многие эксперименты в химических лабораториях, во время которых необходимо десятки и сотни раз создавать смеси или растворы заданного состава, а затем перемещать пробирки с ними между оборудованием. Уникальностью нашей разработки является тот факт, что манипуляторы напечатаны на 3D-принтере, что во много раз уменьшает затраты на создание автономной химической лаборатории. Поэтому эту разработку смогут себе позволить множество малых и средних химических лабораторий», — рассказал инженер Университета ИТМО Артемий Зенкин.

Специалисты университета работают над созданием технологических помощников в химических лабораториях, которые смогут выполнять рутинную работу. В некоторых экспериментах смешивать и растворять реагенты требуется сотни раз, сохраняя при этом точность пропорций.

Главное отличие этой технологии от тех, что уже существуют, — это использование на базе платформы нейронной сети, которая будет обучаться в процессе работы с реагентами.



«Робот-химик» возьмет на себя создание смесей и растворов. Манипулятор может работать в лаборатории, самостоятельно «перетасовывая» реагенты. Робот сам будет понимать, когда все необходимые процессы завершены, и прекратит манипуляции. Сейчас электронный лаборант учится самым простым действиям, но он уже умеет переставлять пробирки и откручивать крышки.



«С нетерпением ждем роботов-лаборантов в НОЦ инфохимии Университета ИТМО. Одна из актуальных задач — это изучение растворимости в сложных системах при ассоциации молекул в супрамолекулярные структуры. При изучении ассоциации можно варьировать широкий круг параметров от соотношения компонентов, ионной силы, рН и др. Роботы как раз смогут получить необходимые данные. В перспективе это поможет в создании теории, которая станет серьезным шагом вперед для фундаментальной науки в таких вопросах, как изучение самоорганизации живой материи, и даже прольет свет на механизм зарождения жизни. В практическом плане это приведет к созданию новых фармпрепаратов и химических сенсоров», — отметила Екатерина Скорб, директор НОЦ инфохимии и ведущий профессор Университета ИТМО.