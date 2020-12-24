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В ДТП с мандаринами под Тихвином погиб житель Эстонии

В столкновении двух грузовиков на автодороге Вологда — Новая Ладога выжил предполагаемый виновник аварии. Именно он, по версии полиции, выехал на встречную полосу.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, по предварительным данным, вчера около 20:40 на 458-м километре трассы, у поворота на Цвылёво, 54-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга на своём тягаче «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался во встречный «МАН» с полуприцепом. Один из грузовиков (как видно на фотографиях в соцсетях) перевернулся, на дорогу высыпались фрукты: яблоки, мандарины.

Фото: Подслушано | Тихвин / vk.com/tih_win

«МАНом» с эстонскими госномерами управлял 55-летний уроженец Таллина. Он погиб, его тело зажало в кабине. Водитель «Мерседеса» в состоянии средней тяжести был доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу.

«По факту дорожной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: Подслушано | Тихвин / vk.com/tih_win

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