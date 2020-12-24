В столкновении двух грузовиков на автодороге Вологда — Новая Ладога выжил предполагаемый виновник аварии. Именно он, по версии полиции, выехал на встречную полосу.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, по предварительным данным, вчера около 20:40 на 458-м километре трассы, у поворота на Цвылёво, 54-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга на своём тягаче «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался во встречный «МАН» с полуприцепом. Один из грузовиков (как видно на фотографиях в соцсетях) перевернулся, на дорогу высыпались фрукты: яблоки, мандарины.