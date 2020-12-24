Фотографии с места смертельной аварии под Тихвином появились в соцсетях. По повреждениям грузовых автомобилей можно судить о силе удара.

23 декабря около 21:30 на автодороге Вологда — Новая Ладога, у поворота на Цвылёво в Тихвинском районе Ленобласти, как уже сообщалось, столкнулись грузовики MAN и Mercedes. Водитель MAN скончался на месте, водитель «Мерседеса» был госпитализирован.