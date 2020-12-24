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После смертельного ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога раскидало раздавленные грузовики и мандаринки

Фотографии с места смертельной аварии под Тихвином появились в соцсетях. По повреждениям грузовых автомобилей можно судить о силе удара.

23 декабря около 21:30 на автодороге Вологда — Новая Ладога, у поворота на Цвылёво в Тихвинском районе Ленобласти, как уже сообщалось, столкнулись грузовики MAN и Mercedes. Водитель MAN скончался на месте, водитель «Мерседеса» был госпитализирован.

На дороге осталась мешанина из фруктов — яблок, мандаринов — и мятого металла. Один из грузовиков перевернулся вверх колёсами. Фотографии опубликовали в ночь на 24 декабря в группах «Подслушано | Тихвин» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Подписчик «ДТП и ЧП» разыскивает очевидцев аварии.

Вчера в Петербурге и Ленобласти был сильный снегопад, он вызвал сильные пробки и много ДТП.

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