Родственники итальянцев, погибших от коронавируса, требуют 100 млн евро компенсации от правительства

Около 500 родственников итальянцев из провинции Ломбардия, умерших от COVID-19, подали иск к правительству страны. Об этом 23 декабря пишет Reuters.



Сумма гражданского иска составляет 100 млн евро, ответчиками являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. Истцы считают, что власти не приняли все необходимые меры для того, чтобы избежать локдауна и экономического ущерба. Ломбардия первой в Италии пострадала от коронавируса — там активное распространение инфекции началось еще в феврале.

