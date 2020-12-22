Россия и КНР 22 декабря самолетами дальней авиации провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны РФ. Южная Корея заявила о вторжении в опознавательную зону ПВО.
Как уточнили в оборонном ведомстве, авиагруппа из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК выполняли манёвры над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
Между тем в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи настаивают, что четыре китайских боевых самолета вошли в опознавательную зону ПВО Кореи (KADIZ), за ними следовали 15 российских самолетов, пишет Reuters. В ответ на вторжение ВВС Южной Кореи подняли на перехват свои истребители.
Китайские военные предупредили о проходящих учениях перед тем, как самолёты вошли в KADIZ.
В июле прошлого года южнокорейские военные самолеты произвели сотни предупредительных выстрелов в направлении российских военных самолетов, проводивших совместное воздушное патрулирование с Китаем, когда они вошли в воздушное пространство Южной Кореи.
Южная Корея и Япония, которые подняли на перехват истребители, обвинили Россию и Китай в нарушении воздушного пространства. Москва и Сеул это отрицали.