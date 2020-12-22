Россия и КНР 22 декабря самолетами дальней авиации провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны РФ. Южная Корея заявила о вторжении в опознавательную зону ПВО.

Как уточнили в оборонном ведомстве, авиагруппа из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК выполняли манёвры над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Между тем в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи настаивают, что четыре китайских боевых самолета вошли в опознавательную зону ПВО Кореи (KADIZ), за ними следовали 15 российских самолетов, пишет Reuters. В ответ на вторжение ВВС Южной Кореи подняли на перехват свои истребители.