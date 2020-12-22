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Совместные учения России и Китая заставили Южную Корею поднять в небо истребители

Россия и КНР 22 декабря самолетами дальней авиации провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны РФ. Южная Корея заявила о вторжении в опознавательную зону ПВО.

Как уточнили в оборонном ведомстве, авиагруппа из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК выполняли манёвры над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Между тем в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи настаивают, что четыре китайских боевых самолета вошли в опознавательную зону ПВО Кореи (KADIZ), за ними следовали 15 российских самолетов, пишет Reuters. В ответ на вторжение ВВС Южной Кореи подняли на перехват свои истребители.

Китайские военные предупредили о проходящих учениях перед тем, как самолёты вошли в KADIZ.

В июле прошлого года южнокорейские военные самолеты произвели сотни предупредительных выстрелов в направлении российских военных самолетов, проводивших совместное воздушное патрулирование с Китаем, когда они вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Южная Корея и Япония, которые подняли на перехват истребители, обвинили Россию и Китай в нарушении воздушного пространства. Москва и Сеул это отрицали.

Опознавательная зона ПВО — это очерченное конкретной страной или группой стран воздушное пространство над землей или водой, в котором идентификация, размещение и контроль гражданских воздушных судов осуществляется в интересах национальной безопасности. Эти зоны могут выходить и за пределы территории страны. Концепция опознавательных зон не определена ни в одном международном договоре и не регулируется каким-либо международным органом. Такие зоны существуют у США и Канады, Японии, Китая, Южной Кореи.

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Комментарии (3)

USSR_forever
а сколько единиц этого старого барахла осталось на всю страну? =) узнайте цифры, потом сравните с цифрами из СССР и всплакните у Кремлёвской стены на груди дедушки Ленина... Такую страну просрали... каждый раз, когда показывают ВКС, состоящих из останков некогда великой страны, хочется выпить водки и сыграть на гармошке... Славься Великий Советский Союз.... эээээээ-эх...
ssr
Зато я знаю, как могут 4 китайских бомбера и 2 русских превратиться в 4 китайских и 15 русских самолётов.)))
DMstuff
"Южная Корея и Япония, которые подняли на перехват истребители, обвинили Россию и Китай в нарушении воздушного пространства. Москва и Сеул это отрицали."

Сеул - столица Южной Кореи. Вопрос. Как Южная Корея может обвинять и отрицать одновременно?
Как так можно ошибаться?
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