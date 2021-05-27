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«Никто не вешает ярлык». Пентагон отказался называть Россию врагом

В Пентагоне не владеют достаточной информацией о российско-сербских учениях

Пентагон больше не называет Россию «врагом». Об этом на брифинге, комментируя российско-сербские военные учения, заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Никто не вешает ярлык "враг" на Россию… Это не тот термин, который мы используем касательно России», — цитирует Кирби 27 мая РИА Новости.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что непосредственно о военных манёврах он не может говорить детально, поскольку не обладает достаточной информацией.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран. По данным ведомства, учения на территории балканского государства продлятся до 11 июня.

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
подлый удар американской агрессивной военщины , американскаго военно - промышленного комплекса и пентагонских ястребов . ШЫШ, разматывай портянки и перемени памперс.
Modest_5e4ce41f7533b
Если в темной подворотне кто-то назвал вас другом, то скорей всего будут бить.
Zuz3
Так не честно прямо заявлять. Как теперь власти России будут объяснять бедственное положение внутренней политики?!
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