«Никто не вешает ярлык». Пентагон отказался называть Россию врагом

Пентагон больше не называет Россию «врагом». Об этом на брифинге, комментируя российско-сербские военные учения, заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.



«Никто не вешает ярлык "враг" на Россию… Это не тот термин, который мы используем касательно России», — цитирует Кирби 27 мая РИА Новости.



При этом представитель Пентагона подчеркнул, что непосредственно о военных манёврах он не может говорить детально, поскольку не обладает достаточной информацией.



Как сообщили ранее в Минобороны РФ, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран. По данным ведомства, учения на территории балканского государства продлятся до 11 июня.

