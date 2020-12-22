FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Задумчивый полицейский в пустом вагоне: ГИБДД заехала на рельсы из-за девочки

Трамвайное движение на севере Петербурга утром 22 декабря на некоторое время остановил инцидент на проспекте Просвещения, у пересечения с улицей Демьяна Бедного.

«Стражи галактики остановили трамваи. Трамвайчик, не нарушай», — написал телеграм-канал «Мегаполис», получающий сообщения очевидцев, снабдив пост атмосферными фотографиями.

Фото: Фото телеграм-канала «Мегаполис»
Фото: Фото телеграм-канала «Мегаполис»

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что это произошло в 7:50, и задержка была небольшая. Полиция приезжала, так как в вагоне на задней площадке упала девочка: она не удержалась, когда трамвай трогался с места. В таких случаях вагоновожатый обязан вызвать ГИБДД, что он и сделал. Однако оформлять происшествие не стали, поскольку девочка не пострадала, претензий ни к кому нет.

«Горэлектротранс» обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдать меры безопасности, в частности держаться за поручни.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263836471
А водитель маршрутки, который набил стоячих в салон? Он обязан также вызывать ГИБДД, если люди падают???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний