Трамвайное движение на севере Петербурга утром 22 декабря на некоторое время остановил инцидент на проспекте Просвещения, у пересечения с улицей Демьяна Бедного.
«Стражи галактики остановили трамваи. Трамвайчик, не нарушай», — написал телеграм-канал «Мегаполис», получающий сообщения очевидцев, снабдив пост атмосферными фотографиями.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что это произошло в 7:50, и задержка была небольшая. Полиция приезжала, так как в вагоне на задней площадке упала девочка: она не удержалась, когда трамвай трогался с места. В таких случаях вагоновожатый обязан вызвать ГИБДД, что он и сделал. Однако оформлять происшествие не стали, поскольку девочка не пострадала, претензий ни к кому нет.
«Горэлектротранс» обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдать меры безопасности, в частности держаться за поручни.