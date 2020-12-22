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Коронавирус спровоцировал остановку двух европейских заводов Toyota

Японский автомобильный концерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за новой мутации коронавируса.

Как передает 22 декабря РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо», сегодня в Великобритании остановится завод по производству двигателей, а во Франции — по производству колёс. На один день дольше проработает английский сборочный завод. Сотрудников отправят на рождественские каникулы досрочно.

Производство решено заморозить из-за возможных перебоев в поставке деталей. Транспортное сообщение между двумя странами приостановлено Францией пока на 48 часов после выявления в Британии новой, более заразной мутации SARS-CoV-2. Авиасообщение со страной закрыли многие страны, в том числе Россия.

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