Петербуржцам уже приходят «новогодние» выплаты на детей. Путин пообещал «подарок» в конце прошлой недели

Выплаты на детей до 8 лет, которые президент России анонсировал во время пресс-конференции, начали приходить жителям Петербурга.
Петербуржцы с детьми, которые попадают под критерии получения новой «новогодней» выплаты, утром 21 декабря заметили пополнение счета на 5 тысяч рублей. Эту сумму президент пообещал 17 декабря. «Сделаем нашим детям подарок <...> Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет [включительно], всем выплатим по 5 тыс. рублей», — сказал глава государства.
Правительство на следующий день разъяснило порядок получения «новогоднего подарка». За сутки было подано несколько сотен тысяч заявлений на выплаты, однако большинство должны получить деньги автоматически, если в уходящем году пользовались программами поддержки.
В июне власти решили выделить 10 тысяч рублей на детей до 16. Эта мера стала частью третьего пакета помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса и затронула почти 50 миллионов человек.