Петербуржцам уже приходят «новогодние» выплаты на детей. Путин пообещал «подарок» в конце прошлой недели

Выплаты на детей до 8 лет, которые президент России анонсировал во время пресс-конференции, начали приходить жителям Петербурга.



Петербуржцы с детьми, которые попадают под критерии получения новой «новогодней» выплаты, утром 21 декабря заметили пополнение счета на 5 тысяч рублей. Эту сумму президент пообещал 17 декабря. «Сделаем нашим детям подарок <...> Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет [включительно], всем выплатим по 5 тыс. рублей», — сказал глава государства.

