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Петербуржцам уже приходят «новогодние» выплаты на детей. Путин пообещал «подарок» в конце прошлой недели

Выплаты на детей до 8 лет, которые президент России анонсировал во время пресс-конференции, начали приходить жителям Петербурга.

Петербуржцы с детьми, которые попадают под критерии получения новой «новогодней» выплаты, утром 21 декабря заметили пополнение счета на 5 тысяч рублей. Эту сумму президент пообещал 17 декабря. «Сделаем нашим детям подарок <...> Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет [включительно], всем выплатим по 5 тыс. рублей», — сказал глава государства.

Правительство на следующий день разъяснило порядок получения «новогоднего подарка». За сутки было подано несколько сотен тысяч заявлений на выплаты, однако большинство должны получить деньги автоматически, если в уходящем году пользовались программами поддержки.

В июне власти решили выделить 10 тысяч рублей на детей до 16. Эта мера стала частью третьего пакета помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса и затронула почти 50 миллионов человек.

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
А после 8 лет - пущай спиногрызы сами себе на курево и вайфай зарабатывают, нефик баловать. Ещё и коньки не сносили , а туда же - норовят корешей нашего Красна Солнышка объест, дармоеды малолетние ! А так - то норм - стырил у каждой семьи по лимону, 5 лет от пенсии , а кинул НЕ СВОИ 5 тыр. Пипл хавает и лобызает барина ! "Вот те пятак- веселись, мужичина !"(с)
Skazochny
Идиоты, так то очередной плевок на всех...
abitfrosty
Марафон невероятной щедрости. Держать в карманных миллиардерах более 1 000 000 000 000$ выведенных из оборота страны и выдавать раз в 20 лет по 68$ только избранным, но всем, всем, каждому.

"Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тыс. руб., каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно."

Вы только вдумайтесь насколько обнищал народ радоваться 68$ раз в 20 лет.
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