Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 еще 10 тысяч рублей

«Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (далее — ежемесячная выплата), единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет», — говорится в документе, который 26 июня подписал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей в июле будут начислены автоматически для тех семей, которые получали финансовую помощь в июне.



Во время обращения к гражданам 23 июня президент Владимир Путин пообещал выплаты на детей до 16 лет и в следующем месяце.

