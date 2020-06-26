FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 11:33
0
Печать

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 еще 10 тысяч рублей

Премьер-министр России подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.

«Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (далее — ежемесячная выплата), единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет», — говорится в документе, который 26 июня подписал Михаил Мишустин.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей в июле будут начислены автоматически для тех семей, которые получали финансовую помощь в июне.

Во время обращения к гражданам 23 июня президент Владимир Путин пообещал выплаты на детей до 16 лет и в следующем месяце.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний