В правительстве рассказали подробности получения «новогодней» выплаты на детей. Подано уже более 200 тысяч заявок

Выплату на детей до 8 лет, которую президент России Владимир Путин пообещал во время пресс-конференции, могут получить семьи, где дети родились и после выхода указа.



«Новогодние» выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года», — цитирует заявление Минтруда ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что менее чем за сутки было подано 200 тысяч заявлений от родителей. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами уточнил, что заявление нужно подать на портале Госуслуг, если в уходящем году семья не получала выплаты.