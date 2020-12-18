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В правительстве рассказали подробности получения «новогодней» выплаты на детей. Подано уже более 200 тысяч заявок

Выплату на детей до 8 лет, которую президент России Владимир Путин пообещал во время пресс-конференции, могут получить семьи, где дети родились и после выхода указа.

«Новогодние» выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года», — цитирует заявление Минтруда ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что менее чем за сутки было подано 200 тысяч заявлений от родителей. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами уточнил, что заявление нужно подать на портале Госуслуг, если в уходящем году семья не получала выплаты.

Глава кабинета министров поставил задачу, чтобы заявления рассматривались не более пяти суток. После этого средства можно будет получить в период трех рабочих дней.

«Работа должна вестись четко и без сбоев», — резюмировал Мишустин.

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Комментарии (1)

Skazochny
Опять огрызок с плесенью бросили и то избирательно по идиотски
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