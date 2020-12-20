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«Мисс Беларусь — 2008» вышла из изолятора. В Минске опять протесты и задержания, на улицах бронетранспортеры

После административного ареста из следственного изолятора освободилась обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. Ее задерживали за участие в протестах, которые и сегодня проходят в Минске, сообщает 20 декабря Tut.by.

Хижинкову задержали 8 ноября во время очередной протестной акции. Она провела в заключении 42 дня. За это время состоялись три суда, на которых рассматривалось ее «участие в несанкционированных массовых мероприятиях». После выхода из СИЗО она заявила, что не планирует покидать страну.

Массовые протесты не прекращаются в Белоруссии по сегодняшний день. В воскресенье, 20 декабря, там проходит Марш народного трибунала. Как сообщает Tut.by, в Минске люди собрались в колонны и скандируют лозунги: «Уходи!» и «Жыве Беларусь!»

Протестующих почти сразу начали задерживать. В частности, силовики работают в районе Золотой Горки и Грушевки, станции «Спортивная» и улицы Притыцкого.

По данным РИА «Новости», к рабочей резиденции Александра Лукашенко стянули спецтехнику, на улицах припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом «Рубеж», микроавтобусы для перевозки силовиков.

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В начале декабря состоялся уже 120-й день протестных акций. Несогласных с властью жестко задерживают, сажают в изоляторы, избивают, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента.

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Комментарии (9)

вадики
Тема сисек осталась нераскрытой!))))
Nationalverrater_2
Колхозупырь решил , что после избиений колхозтонтонмакутами и тюряг народ его полюбит. ню-ню..
Киргуду
Кстати, под БЧБ флагом Лукашенко в 1994 принимал присягу на своей первой инаугурации.
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