После административного ареста из следственного изолятора освободилась обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. Ее задерживали за участие в протестах, которые и сегодня проходят в Минске, сообщает 20 декабря Tut.by.
Хижинкову задержали 8 ноября во время очередной протестной акции. Она провела в заключении 42 дня. За это время состоялись три суда, на которых рассматривалось ее «участие в несанкционированных массовых мероприятиях». После выхода из СИЗО она заявила, что не планирует покидать страну.
Ольга Хижинкова отвечает на вопрос собирается ли она покинуть страну:— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
«Никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь и не рассматриваю до сих пор»
Видео: onlinerby, Telegram pic.twitter.com/ZY90aKo2z1
Массовые протесты не прекращаются в Белоруссии по сегодняшний день. В воскресенье, 20 декабря, там проходит Марш народного трибунала. Как сообщает Tut.by, в Минске люди собрались в колонны и скандируют лозунги: «Уходи!» и «Жыве Беларусь!»
Протестующих почти сразу начали задерживать. В частности, силовики работают в районе Золотой Горки и Грушевки, станции «Спортивная» и улицы Притыцкого.
По данным РИА «Новости», к рабочей резиденции Александра Лукашенко стянули спецтехнику, на улицах припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом «Рубеж», микроавтобусы для перевозки силовиков.