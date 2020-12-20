После административного ареста из следственного изолятора освободилась обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. Ее задерживали за участие в протестах, которые и сегодня проходят в Минске, сообщает 20 декабря Tut.by.

Хижинкову задержали 8 ноября во время очередной протестной акции. Она провела в заключении 42 дня. За это время состоялись три суда, на которых рассматривалось ее «участие в несанкционированных массовых мероприятиях». После выхода из СИЗО она заявила, что не планирует покидать страну.