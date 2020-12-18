Помощнице депутата Никешина не удалось распустить МО «Ульянка» через суд

Истица Мария Мартынюк пыталась убедить суд, что муниципальный совет не собирался более трех месяцев подряд. Доказанное бездействие депутатов стало бы основанием для роспуска совета.

Помощнице «старожила» Заксобрания Петербурга, депутата от «Единой России» Сергея Никешина, не удалось добиться роспуска совета муниципального образования «Ульянка». Кировский районный суд Петербурга 18 декабря прекратил производство по делу, информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

«Они [истец] предъявляли доказательства — письма от [вице-губернатора Александра] Бельского на обращения [депутата Заксобрания Сергея] Никешина. То есть доказательную базу собирал депутат Законодательного собрания», — рассказал замглавы МО Павел Кондрашов.

«Ульянка» традиционно считается округом Никешина, однако после муниципальных выборов 2019 года расклад сил в округе поменялся, о чем подробно писала «Фонтанка».

Кроме того, Кондрашов и Никешин на грядущих парламентских выборах в 2021 году, скорее всего, будут соперниками.