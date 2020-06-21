Фото: Коллаж/Денис Вышинский/Коммерсантъ/МО «Ульянка«/vk.com

МО «Ульянка» стало средоточием предвыборного конфликта. В одном округе бороться за мандат в Заксобрании через год предстоит местному депутату Павлу Кондрашову и завсегдатаю парламента Сергею Никешину, который потерял контроль над муниципалитетом после сентябрьских выборов. Суд рассмотрит иск о роспуске местных депутатов авторства помощницы Никешина. Тем временем в МО парализована работа. Зависла корректировка бюджета, и даже проросший борщевик местным депутатам приходится ликвидировать своими силами.



В Кировском районном суде 2 июля состоится вторая попытка начать рассматривать иск о роспуске совета МО «Ульянка». Заявление зарегистрировали 28 апреля. Его подала Мария Мартынюк, помощница единоросса, депутата Заксобрания Сергея Никешина.

Она утверждает, что совет депутатов муниципального образования не собирался уже более трех месяцев и ссылается на некий ответ прокуратуры Кировского района, из которого «усматривается», что заседания не проводились с 23 декабря. Второй аргумент — ответ местного депутата Татьяны Егоровой. Это еще одна ниточка к Никешину: Егорова последние 20 лет работала исполнительным директором регионального общественного фонда «Ульянка», учредителем которого является парламентарий. В ноябре 2019 года организацию ликвидировали.

Если ей удастся убедить суд, что муниципальный совет бездействовал в течение 3 месяцев, это станет основанием для роспуска депутатов и, соответственно, новых выборов.

На вопрос, соответствует ли это действительности, замглавы муниципалитета Павел Кондрашов прокомментировал: «Мы считаем, что действия муниципального совета проходят в рамках действующего законодательства», добавив, что рассказать подробнее не может, чтобы не выдавать линию защиты в суде. Его коллега по совету Антон Беллавин рассказал, что заседание совета проводили в марте перед введением ограничительных мер и, по его мнению, трехмесячной паузы не было. На мартовском заседании депутаты приняли решение не собираться, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется.



О том, что выдвиженцы от «Единой России» Валерий Андреев, Татьяна Егорова, Николай Киселев и Игорь Куричкис прогуливают заседания, их коллеги по совету трубили еще в феврале. Подозревали, что делают они это по наущению Никешина, но свою связь «прогульщики» отрицали.

Сергей Никешин — депутат парламента с 1994 года. Избирается от округа, в который входит муниципалитет «Ульянка». По данным СПАРК, Никешин — совладелец семнадцати компаний в сфере управления недвижимостью, строительства, научных исследований, фитнеса, разработки ПО. Большинство компаний зарегистрировано в Кировском районе. Никешин имел в Ульянке блистательное лобби. Главы муниципалитета и местной администрации и три депутата были напрямую связаны с фондом и фирмами Никешина. После выборов 2019 года команда Никешина не сильно поредела. Остались депутаты Татьяна Егорова, Николай Киселев и Игорь Куричкис, но реальную власть, говорят собеседники «Фонтанки», парламентарий утратил. Зато свое незримое присутствие нарастил глава Кировского района Сергей Иванов с 25-летним стажем госслужбы.



Как рассказали «Фонтанке» кировские муниципалы, кошка между главой Кировского района и Никешиным пробежала не вчера. Депутат, финансируя «социалку» через благотворительные проекты, пытался влиять на бюджетную политику районной администрации и повсеместно насаждать собственный бренд.

«Никешин то, Никешин се. Получалось, что его в Кировском районе — не только в Ульянке — было больше, чем исполнительной власти, — говорят собеседники «Фонтанки». — Выборы-2019 дали возможность изменить баланс сил».

В новый созыв вошли депутаты, карьерно и финансово зависимые от администрации района, — Наталья Степанова из центра соцобслуживания, Татьяна Данилюк из школы и Наталья Господинова из детского сада. Главой муниципалитета по рекомендации КПРФ выбрали бывшего председателя ТСЖ Оксану Хлебникову.

«Она выглядела компромиссной фигурой, устраивала все партии, — в разговоре с «Фонтанкой» вспоминает депутат Александр Михайлов — пенсионер МВД и руководитель профсоюза сотрудников внутренних дел Петербурга и области. — Но после избрания Оксана Николаевна стала, к сожалению, проводником идей районной администрации».



За последние два месяца Сергей Иванов дважды попадал под прицел внимания Заксобрания. На заседании 15 апреля депутаты забыли о разногласиях и дружно распинали главу Кировского района. Катализатором выступил единоросс Андрей Васильев, автор красочного депутатского запроса Александру Беглову с рассказом о неподобающим поведении Сергея Иванова. В вину ему поставили нежелание дать согласие на использование центром соцобслуживания автомобиля «Театра у Нарвских ворот».

Публичная порка главы района в парламенте повторилась уже 3 июня, когда Васильев написал повторный запрос губернатору. «Сколько можно прикрывать разрушительные действия главы администрации Кировского района?» — на такой вопрос предстоит ответить Беглову. На этот раз оппозиционные депутаты выразили недоумение таким пристальным вниманием конкретному чиновнику. Оксана Дмитриева вместо литературных описаний требовала конкретных цифр, которые подтверждали бы, что дела в районе плохи. Максим Резник, который при обсуждении первого запроса назвал Иванова «одной из наиболее выдающихся держиморд», сказал, что наступил тот редкий случай, когда он, возможно, проголосует против из-за стиля текста, назвав его «письмом из Простоквашино».



Муниципальный совет Ульянки состоит из 20 депутатов. Он расколот на три лагеря — сторонники райадминистрации (или лояльные к ней), остатки команды Никешина и «швейцарцы», до недавнего времени сохранявшие нейтралитет.

Власть сосредоточена в руках «лоялистов». Никешин потерял контроль даже над газетой «Вести Ульянки», с полос которой не сходил в течение многих лет. Глава муниципалитета Хлебникова назначила главным редактором депутата Никиту Кириллова. Он если и упоминает Никешина, то негативно. То же касается упоминания единороссов.

«Некоторые считают, что Никешин — «наше все». Его фамилия фигурирует в жизни Ульянки не одно десятилетие… В каждый подарок детям, ветеранам или малоимущим вкладывали открытки с поздравлениями или наилучшими пожеланиями от господина Никешина… или же печатали в местной газете «Вести Ульянки» информацию, что она выходит при его поддержке. По факту Никешин не имел никакого отношения к этим действиям, всё закупалось и организовывалось за счет средств муниципального бюджета», — написал он в апрельском выпуске «Вестей Ульянки».

К «лоялистам» также относят замглавы муниципалитета Павла Кондрашова. Он открыто конфликтует с Никешиным как с прямым конкурентом на будущих выборах в ЗакС в 2021 году. Сам муниципал, впрочем, отрицает политическую коалицию с главой района, но констатировал, что сотрудничество в рабочих рамках складывается ровно.

В кружок нейтральных, оказавшихся между молотом и наковальней, вошли четыре депутата — Алексей и Роман Аксенкины, Сергей Крупко и Александр Михайлов. В марте они предложили Оксане Хлебниковой добровольно сложить полномочия главы. Среди претензий — отказ отправлять депутатские запросы через канцелярию муниципалитета, нарушение регламента заседаний, монополия на контент в «Вестях Ульянки», непрозрачное принятие решений.

«Вы ставили на голосование вопросы, за которые депутаты, досконально не разобравшись, вынуждены были голосовать положительно, по вашим настоятельным просьбам из-за так называемой срочности», — говорится в обращении.



Хлебникова уходить отказалась. Нейтральные перестали посещать заседания.

«Война с Никешиным повлияла на весь депутатский корпус, — говорит Александр Михайлов. — У нас, четверых, совпало мнение, что так продолжаться не может. И необязательно быть зависимым от Никешина. Я, например, его ни разу не видел.

Триггером конфликта видятся грядущие выборы в регпарламент в 2021 году. Никешину на них придется конкурировать с Кондрашовым, который подтвердил свои планы идти в Заксобрание — и именно по 18 «никешинскому» округу. Предыдущая попытка провалилась — тогда Павел «споткнулся» на сборе подписей, теперь ему это не потребуется, так как Партия Роста — парламентская.

Муниципальный депутат не стал отрицать, что конфликт в «Ульянке» связан с грядущим соперничеством. 10 июня Кондрашов и его коллега по совету Никита Кириллов вышли с одиночными пикетами к Мариинскому дворцу. На плакатах красовались лозунги: «Никешин, руки прочь от Ульянки» и «2021 год без Никешина». Пикетчиков оперативно увезли в отделение полиции.

Интересно, что несколько дней спустя из Заксобрания поползла информация: Кондрашов не ходит на заседания суда с отговоркой о коронавирусе, а сам тем временем пикетирует у Мариинского дворца. На самом деле, COVID-19 действительно нашли в мае у одной из сотрудниц муниципалитета, после чего все «контактные» отправились на двухнедельный карантин. И это стало причиной, по которой предварительное заседание о роспуске совета пришлось перенести. Однако к моменту выхода на пикеты обязательная самоизоляция депутатов уже закончилась.

Сам Никешин просьбу прокомментировать утверждение о давлении на муниципалитет оставил без ответа.

Сейчас, рассказал Кондрашов, собирать кворум не всегда удается из-за того, что часть депутатов принципиально не посещают заседания. В июне совету удалось провести одно заседание, вторая попытка уже провалилась из-за нехватки депутатов. Егорова, Киселев, Куричкис — эта троица не ходит стабильно, иногда к ним присоединяется Андреев. С января ходить на заседания перестали коммунисты: Михайлов и Аксенкины, и Сергей Крупко от Партии Роста. Последний не ходит с декабря. Отсутствие Михайлова Кондрашов объяснил тем, что коммунист хочет быть главой, хотя когда на заседании выбирали Хлебникову, как компромисс, он сам поддержал ее кандидатуру. Из-за этого муниципалитет не может принять корректировку бюджета, а он из-за коронавируса должен сократиться со 170 до 100 млн рублей. Депутаты рассказали, что дошло до смешного: на детской площадке вырос борщевик, из-за невозможности быстро провести конкурс народные избранники отправились ликвидировать ядовитое растение самостоятельно.

По словам Павла, совет также столкнулся с попытками парализовать работу со стороны. За последние полторы недели в МО дважды по доверенности передавали стопки обращений. Первую — на 86 штук, во второй было уже 372 обращения. Заявители — несколько пожилых женщин, обращения составлены по доверенности. Тематика самая разнообразная. Просьбы разработать комплекс мер по борьбе с гражданами, которые расклеивают рекламу секс-услуг, рассказать о порядке обращения в топонимическую комиссию города, оснастить «магазины общественного питания» очистителями воздуха, рассказать об имеющихся ресурсах для зимней уборки снега и так далее. Так как обращения приходят в адрес конкретных людей — главе МО Оксане Хлебниковой и ее заместителю, соответственно, если они вовремя не отреагируют на обращение (в течение месяца) их ждет штраф от 500 до 5000 рублей за каждую просрочку.

Как полагает Павел, суд по роспуску совета, скорее всего, продлится около года. Ранее неоднократно появлялись предположения о том, что и выборы в Госдуму, и в Заксобрание могут пройти досрочно. Наиболее вероятной датой называли декабрь 2020 года. В этом случае, если в муниципалитете действительно развернулась борьба с прицелом на депутатский мандат от округа в Мариинском дворце, времени остается так мало, что попытки вернуть контроль над муниципалитетом становятся все более бессмысленными.

Александр Ермаков, Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»