Центнер санкционной мясной и молочной продукции изъяли представители Северо-Западного таможенного управления и Северо-Западной транспортной прокуратуры в Приморском районе Петербурга.
Как сообщает 17 декабря пресс-служба СЗТУ, под пристальным взглядом инспекторов оказался Долгоозерный рынок. Наводка сработала — несколько продавцов действительно торговали продуктами из-за границы, привезёнными в обход эмбарго. Ни разрешительных документов, ни сертификатов на товары не было.
Всего 111 килограммов сыров, масла и колбасных изделий из Германии, Италии, Финляндии, Испании и других стран ЕС конфисковали в ходе рейда таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры.
«Товары изъяты из оборота», — доложили в СЗТУ, не уточнив, как это обычно делает Россельхознадзор, их дальнейшую судьбу. Обычно изъятую санкционку отправляют в печь.
О том, как санкционный сыр попадает в Россию в эпоху закрытых границ, «Фонтанка» писала ранее.