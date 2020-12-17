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Долгоозерный рынок подчистили от санкционки. В руки таможенников попал центнер сыра

Центнер санкционной мясной и молочной продукции изъяли представители Северо-Западного таможенного управления и Северо-Западной транспортной прокуратуры в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба СЗТУ, под пристальным взглядом инспекторов оказался Долгоозерный рынок. Наводка сработала — несколько продавцов действительно торговали продуктами из-за границы, привезёнными в обход эмбарго. Ни разрешительных документов, ни сертификатов на товары не было.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Всего 111 килограммов сыров, масла и колбасных изделий из Германии, Италии, Финляндии, Испании и других стран ЕС конфисковали в ходе рейда таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры.

«Товары изъяты из оборота», — доложили в СЗТУ, не уточнив, как это обычно делает Россельхознадзор, их дальнейшую судьбу. Обычно изъятую санкционку отправляют в печь.

О том, как санкционный сыр попадает в Россию в эпоху закрытых границ, «Фонтанка» писала ранее.

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Комментарии (3)

michailPotapov
надо спешить а то все себе загребут
не купишь
Var
31.12 все будет уничтожено, не сомневайтесь
ДЮрьевич
Новый год скоро, зачем уточнять судьбу продуктов - и так ясно, надо же всяким сотрудникам заботиться о том, что будет у них на праздничном столе
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